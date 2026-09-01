Alpine confirmó que Pierre Gasly se perderá el Gran Premio de Italia durante la FP1 y será reemplazado por Paul Aron

Este fin de semana se viene el Gran Premio de Italia en la Fórmula 1. Monza será el próximo desafío para los pilotos, que buscan sumar puntos tanto a nivel individual como para sus respectivos equipos. De cara al viernes, Pierre Gasly será el gran ausente de la primera práctica libre.

El francés cederá su auto para que Paul Aron complete una de las cuatro sesiones obligatorias para pilotos novatos que la FIA le exige a las escuderías. Esto significa que tanto Gasly como Franco Colapinto deben ceder su auto dos veces a lo largo de la temporada, por una prueba libre.

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Cabe destacar que la elección de las sesiones en que los pilotos entregan su auto queda a discreción del propio equipo y del piloto oficial; eso quiere decir, que tanto Gasly como Alpine se pusieron de acuerdo para que el francés se quede en el box durante la FP1 en Monza y que Paul Aron pueda girar con el A526.

Paul Aron es uno de los cuatro pilotos reserva de Alpine, pero a diferencia de Gabriele Mini, Alex Dunne y Kush Maini, no está corriendo en Fórmula 2 esta temporada. A raíz de ello, Alpine logró que el estonio tuviera dos pruebas libres con Audi (Barcelona y Austria), mientras que en el A526 lo hizo en Hungría y le tocará en Italia.

Horarios para el GP de Italia

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 07:30hs

07:30hs Práctica libre 2: 11.00hs

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 07.30hs

07.30hs Clasificación: 11:00hs

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Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00hs

Todos los horarios corresponden a hora argentina, GMT-3.