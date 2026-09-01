“Me sorprende que el doping a Kyrgios haya llegado tan tarde”

El australiano se alejó de la escena pública tras dar positivo de cocaína en un control en el ATP de Mallorca.

El pasado 19 de agosto se conoció que Nicky Kyrgios dio positivo en un control antidoping. La sustancia encontrada fue cocaína en el control realizado el pasado 22 de junio en el ATP de Mallorca. El australiano, que había sido muy duro con los casos de Sinner y Swiatek, se alejó de la escena pública tras la confirmación de la sanción.

Quien salió a hablar del caso Kyrgios fue Stefanos Tsitsipas, quien nunca tuvo buena relación con el australiano. Tras iniciar su camino en el US Open con una gran victoria ante Arthur Fils, el griego afirmó: “Para ser honesto, era algo que de alguna forma esperaba”.

Además, agregó: “No voy a encubrir a alguien sobre quien sé la verdad. Eran comportamientos de los que ya había escuchado hablar personalmente en el circuito a gente de ese mismo entorno. Lo único que me sorprende, sinceramente, es que haya llegado tan tarde“.

Stefanos Tsitsipas. (Foto: Getty).

El descargo de Kyrgios

“Recientemente di positivo por cocaína en un control antidopaje en Mallorca. Cometí un error grave y asumo toda la responsabilidad por ello. No voy a poner excusas, pero quiero contextualizar la situación en la que me encontraba. Los dos últimos años, marcados por las lesiones, han pasado una factura enorme, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de responder a lo que mi mente le exigía, y aceptar que me acerco al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé”, compartió el australiano en sus redes sociales.

Nick Kyrgios. (Foto: Getty).

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