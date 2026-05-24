Los millones que ganó Belgrano por ser campeón del Torneo Apertura 2026 ante River

El Pirata ganó un partido histórico, sumó su primera estrella en el fútbol argentino y se llevó más premios.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Belgrano se impuso por 3-2 ante River Plate en la final del Torneo Apertura 2026. El elenco cordobés triunfó en su tierra para sumar su primera estrella en el fútbol argentino.

Facundo Colidio abrió la cuenta para los de Chacho Coudet, pero Leonardo Morales lo empató rápidamente para el Pirata antes del entretiempo. Aunque Tomás Galván volvió a adelantar al Millonario, Uvita Fernández marcó un doblete para darles la victoria a los de Ricardo Zielinski.

Al igual que en las últimas ediciones, AFA reparte el dinero de CONMEBOL para los premios de los campeonatos locales. Para el Torneo Apertura 2026 son 500 mil dólares para el equipo campeón, que se traducen en más de 700 millones de pesos. Además, percibirán el 70% de la recaudación de entradas de la final.

El organismo presidido por Chiqui Tapia divide entre los dos torneos semestrales el millón de dólares que CONMEBOL otorga a cada federación sudamericana. Para tener referencia, la CBF le entrega 10 millones de dólares al campeón del Brasileirao y la AUF, un millón al ganador uruguayo.

Los premios deportivos al campeón del Torneo Apertura 2026

Además de la gloria por sumar una nueva estrella para su club, los jugadores campeones abrocharon la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Pero también dio boleto al Trofeo de Campeones, que puede dar acceso a otras copas nacionales.

El cuadro del Torneo Apertura 2026