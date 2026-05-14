La IA dio su pronóstico de las semifinales del Apertura y confirmó a los dos finalistas

Gemini palpitó los encuentros que definirán a los dos clasificados a la gran final en el Kempes.

El fútbol argentino está a tres partidos de tener el primer campeón de la temporada. A la espera de las semifinales del Torneo Apertura, River, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors son los cuatro equipos que lucharán por el título que se definirá en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En este sentido, Bolavip le consultó a la Inteligencia Artificial de Gemini sobre quiénes serán los ganadores de estas llaves y obtendrán el boleto a la gran final que se disputará en Córdoba. Según su análisis, River y Argentinos Juniors serán quienes jugarán por el título.

River 2 – Rosario Central 1

Duelo de alto voltaje. El River de Eduardo Coudet viene de una exhibición de solidez ante Gimnasia, con un Sebastián Driussi que parece haber recuperado su mejor versión tras su regreso. Del otro lado, el Rosario Central de Jorge Almirón es un equipo “copero” por naturaleza, que cuenta con la jerarquía de un Ángel Di María en el cierre de su carrera y la potencia de Enzo Copetti, quien viene de amargar a Racing.

River y Rosario se verán las caras en semifinales. (Getty).

El Monumental estará a reventar. River intentará imponer condiciones desde el arranque con la pegada de Juanfer Quintero, pero Central es un equipo que no se achica en los escenarios grandes y tiene transiciones muy rápidas que pueden lastimar la espalda de los laterales millonarios.

Central golpeará primero a través de Enzo Copetti aprovechando un descuido defensivo, pero River, empujado por su gente y la jerarquía de su banco, lo dará vuelta en los últimos 20 minutos con goles de Sebastián Driussi para empatar y Facundo Colidio para dar vuelta el marcador.

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Argentinos Juniors 1 – Belgrano 0

Será un partido de ajedrez táctico. El “Bicho” de La Paternal se hace gigante en las dimensiones reducidas de su cancha, donde asfixia a los rivales con la presión de Alan Lescano y la claridad de Hernán López Muñoz. Por su parte, el Belgrano del “Ruso” Zielinski llega con un envión anímico tremendo tras despachar a Unión y ganar el clásico cordobés hace poco; es un equipo compacto que sabe sufrir y salir rápido de contra.

Imagino a Argentinos dominando la posesión, pero chocando contra un muro “celeste”. Sin embargo, la localía en La Paternal suele ser el factor X que termina rompiendo los esquemas más cerrados. El Bicho se quedará con el triunfo con un gol carambola o tras un centro llovido en el segundo tiempo de Tomás Molina, fiel al estilo de los partidos cerrados en esa cancha.

Datos claves

River Plate y Argentinos Juniors jugarán la final en el Estadio Mario Alberto Kempes .

y jugarán la final en el . El River de Eduardo Coudet vencerá 2-1 a Rosario Central con gol de Facundo Colidio .

de vencerá 2-1 a Rosario Central con gol de . Argentinos Juniors derrotará 1-0 a Belgrano con un tanto del delantero Tomás Molina.