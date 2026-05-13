River vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura: qué canal lo pasa y cómo ver en vivo y online

En el Más Monumental, el Millonario y el Lobo buscarán la clasificación a las semifinales del certamen.

En el Estadio Más Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura, River recibe a Gimnasia de La Plata en búsqueda del último boleto a las semifinales, instancia en la que esperará el vencedor de la llave entre Rosario Central y Racing, que jugarán antes.

Los dirigidos por Eduardo Coudet llegaron a esta instancia tras una sufrida clasificación por penales en octavos de final luego de empatar 2 a 2 sobre la hora ante San Lorenzo en el tiempo suplementario. Al quedar segundo en su grupo, tendrá la posibilidad de definir de local en esta llave.

Por su parte, el Lobo platense viene de eliminar a Vélez en condición de visitante tras ganarle por 1 a 0 con gol de Marcelo Torres. Además, no podrá contar con el defensor Enzo Martínez debido a que fue expulsado con tarjeta roja directa tras una infracción a Manuel Lanzini.

Cómo ver River vs. Gimnasia en vivo y online

El duelo entre River y Gimnasia podrá verse a través de ESPN Premium, con los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Diego Fernando Latorre. También lo transmitirá en vivo TNT Sports, con las voces de Pablo Giralt en relatos y Juan Pablo Varsky en comentarios. Además de esto, el encuentro también se podrá ver manera online a través de las plataformas Flow, T-Play y DGo con el pack de fútbol activo.

ESPN Premium | Flow: 123 / Telecentro: 111 / DirecTV: 1604

TNT Sports | Flow: 124 / Telecentro: 112 / DirecTV: 1631

Publicidad

Las posibles formaciones del partido

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Datos claves