Talleres vs. Belgrano EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Este sábado por la tarde, Talleres se enfrenta a Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, en una nueva edición del clásico de Córdoba. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes, comienza a las 16:30 horas y cuenta con el arbitraje de Darío Herrera. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y el minuto a minuto en BOLAVIP.
Las formaciones de Talleres y Belgrano
Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Giovanni Baroni; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez.
Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Agustín Falcón, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.