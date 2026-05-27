El truco para ver en vivo y gratis Racing vs. Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana 2026

Los hinchas de la Academia y el Matador podrán observar el partido de la Copa Sudamericana sin desembolsar dinero.

Oferta exclusiva para usuarios mayores de 18 años de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Racing jugará la sexta fecha de la Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero en el Estadio Presidente Perón. Desde las 19:00, el equipo de Sebastián Romero buscará cerrar decorosamente su participación en el certamen, luego de lo que fue su pronta eliminación, algo que también ocurrió con el conjunto de la ciudad boliviana de Sucre.

Los hinchas de ambos equipos, como así también los interesados en ver el compromiso de la Academia y el Matador, solo tendrán una opción para verlo por televisión. Este encuentro especial se puede ver por DSports, DGO y Flow, y no por ESPN o Disney+ Premium, tal como ocurrió en la jornada pasada ante Caracas.

Racing vs. Independiente Petrolero: cómo verlo por streaming

El sitio de apuestas Bet365 le ofrece a sus usuarios la posibilidad de ver partidos en vivo, dependiendo de la ubicación. Para quienes estén logueados en la aplicación, deberán visualizar el reconocido logo de ‘play’ próximo al partido que se quiera sintonizar. Además, se deben cumplir al menos uno de estos dos requisitos:

Registrarte en Bet365

Tener saldo en la cuenta de Bet365

Ser mayor de 18 años

Ser de Provincia o Ciudad de Buenos Aires

Opcional: usando el codigo BONUSVIP recibís un bono de hasta $200.000 en deportes.

En caso de haber realizado la primera acción y cumplir con los otros dos requisitos de edad y ubicación geográfica, la plataforma habilitará la transmisión en vivo del partido de Racing ante Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana.

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Apueste y vea sus deportes favoritos en el celular, tablet y computadora. Solo debe tener fondos en su cuenta o haber realizado una apuesta en las últimas 24 horas. Se aplican las normas de geolocalización y transmisión en directo.

El servicio de retransmisión en directo no está disponible en todos los países.

Debes tener una cuenta con saldo o haber realizado una apuesta en las últimas 24 horas.

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Las posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana