Quién es el DT de Racing vs. Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana 2026

Racing se enfrenta a Independiente Petrolero por la fecha 6 del Grupo E de la Copa Sudamericana, donde el elenco de Avellaneda ya está eliminado del torneo, al igual que el conjunto boliviano. Pero lo hace sin su entrenador habitual, Gustavo Costas.

Luego de lo que fue el empate contra Caracas, que sentenció la eliminación de la Academia, Diego Milito despidió al estratega que rompió la racha de títulos internacionales y que le devolvió sentido de pertenencia, no solo al equipo, sino que también al hincha.

Como todavía están buscando entrenador, donde aparecen Guillermo Barros Schelotto, Hernán Crespo y Nicolás Diez como algunas opciones, interinamente asumió Sebastián Romero, más conocido como Chirola. Actualmente, el nacido en la ciudad platense de Berisso, de 48 años, es el director técnico de la Reserva.

En junio de 2025 regresó a la institución en la que se desempeñó como futbolista entre 2002 y 2006, donde participó de 124 partidos y convirtió 12 goles, y ocupó el lugar de Pablo Gomis, quien bajó a dirigir la Cuarta División. Sin embargo, con la asunción interina de Chirola, está ocupando el cargo de la misma manera en su antigua división juvenil.

Luciano Aued, asistente técnico, junto a Chirola Romero, el DT interino de la Academia. (Foto: Prensa Racing)

Junto a Romero, se encuentra Luciano Aued como asistente técnico, quien también jugó en la Academia y fue campeón del Torneo Transición 2014. Cabe destacar que no es una dupla, sino que trabajan en conjunto y que el ex futbolista de Quilmes, donde se retiró en 2018, es quien asume como la cara principal.

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Bajo el marco de la Primera División, Chirola dirigió a Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde es ídolo y también pasó por la Reserva. Allí dio sus primeros pasos con 27 partidos oficiales: siete victorias, nueve empates y once derrotas. Incluso, se dio el lujo de cortar una racha de 13 años sin vencer a Estudiantes de La Plata, con un triunfazo por 2-1 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, disputado el 19 de marzo de 2023.

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