Fue convocado por Scaloni a la Selección Argentina y podría llegar a Club León tras la salida de James Rodríguez

Poco a poco, el mercado de pases empieza a tomar forma. Si bien hay muchos equipos que aún están en competencia, otros como Independiente ya están trabajando en lo que será el próximo año. Así como los directivos analizan la contratación de Juan Martín Lucero, quien fue ofrecido, también se confirmó que Gustavo Quinteros no solicitó por el retorno de Claudio Aquino.

Habrá una gran depuración del plantel, pero Quinteros ya le manifestó a Daniel Seoane y también a Néstor Grindetti que desea mantener la calidad del plantel. Para ello necesitarán incorporar, como así también vender para hacer caja. Y el que puede irse es Kevin Lomónaco, por quien ya hubo una oferta de Grupo Pachuca para depositarlo en Club León, el equipo que quedó afuera del último Mundial de Clubes por infringir el reglamento y pertenecer al mismo dueño que Pachuca.

Ahora que el elenco de Guanajuato se quedará sin James Rodríguez, que no renovará su vínculo, desde el grupo empresario quieren sumar al defensor que formó parte de la convocatoria que Lionel Scaloni hizo a mediados de año para que la Selección Argentina enfrentara a Chile y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien no pudo hacer su estreno, dicha presencia mejoró su currículum.

Según informó el periodista Matías Martínez, en Radio La Red, la propuesta de los mexicanos fue por el 70% del pase (Independiente posee el 75%) a cambio de 7.5 millones de dólares. “Por ahora, Independiente la considera insuficiente, pero la negociación está abierta”, exclamó la fuente citada. Y claro, está blindado con una cláusula de rescisión por 20 millones de la moneda estadounidense.

Kevin Lomónaco puede irse en 2026. (Getty Images)

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

Desde su llegada al Rojo de Avellaneda, el defensor central de 23 años disputó un total de 64 partidos, en los que convirtió 2 goles y aportó una asistencia. Además, recibió 6 amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5591 minutos en cancha.

