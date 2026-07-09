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Fútbol argentino

Murió Fernando Berón, ex entrenador e histórico coordinador de inferiores de San Lorenzo e Independiente

Transitaba una larga enfermedad y falleció a sus 59 años, luego de su última estadía en Barracas Central.

Fernando Berón, histórico coordinador de inferiores de Independiente y San Lorenzo.
Fernando Berón, histórico coordinador de inferiores de Independiente y San Lorenzo.

El fútbol argentino está de luto: falleció Fernando Berón. Después de una extensa trayectoria en el deporte más masivo del país, marcó una época durante sus recordadas estadías en San Lorenzo y en Independiente, en su gran rol como Coordinador de Divisiones Inferiores. No conforme con eso, también supo ser entrenador interino en casos de suma urgencia.

Lamentablemente, este 9 de julio se confirmó la muerte de un histórico. Si bien todavía no trascendió el cuadro exacto, bien se sabe que atravesaba una larga enfermedad desde hacía mucho, que lo tenía a maltraer y solo se complicó con el paso del tiempo. De esta manera, el cáncer avanzó y es por eso que, a sus 59 años, perdió la vida y dio paso a la eternidad.

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Fernando Berón en su estadía en Independiente.

Fernando Berón en su estadía en Independiente.

Nacido el 1 de julio de 1967 en la Provincia de Buenos Aires y siendo integrante de una familia ligada a la música, comenzó su camino en el fútbol en 1992. En aquel momento, mientras estaba a cargo de la escuela de fútbol Ciencia y Labor, el ex árbitro Ricardo Calabria le dio la oportunidad de desempeñarse formalmente en el club de sus amores: San Lorenzo de Almagro.

Luego de sus inicios en el Ciclón, pasó a Avellaneda. En Independiente estuvo entre 2015 y 2021, donde fue entrenador interino 4 veces, en los momentos más urgentes desde lo deportivo. Berón se hizo cargo del plantel profesional del Rojo tras la salidas de Jorge Almirón, Mauricio Pellegrino, Sebastián Beccacece y Lucas Pusineri, con un saldo positivo: 6 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

Fernando Berón, en su etapa en Independiente. (Getty Images)

Fernando Berón, en su etapa en Independiente. (Getty Images)

De esta manera, este jueves 9 de julio se dio a conocer el fallecimiento del histórico Coordinador de Divisiones Inferiores de San Lorenzo e Independiente, que marcó una época en el fútbol argentino. Además, su último paso en el país estuvo en Barracas Central en 2024, club que hasta lo dirigió interinamente en una oportunidad, debido a un cambio de DT.

La despedida de Independiente y San Lorenzo a Fernando Berón

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Nahuel de Hoz
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