No es Riquelme ni Aimar: el mejor enganche del fútbol argentino, según el Pipi Romagnoli

A lo largo de los años el fútbol argentino se caracterizó por la formación de jugadores de buen pie, que en gran parte se destacaron como enganches y dejaron una huella en sus respectivos clubes. Uno de ellos, fue Leandro Romagnoli, quien se convirtió en ídolo de San Lorenzo.

En un ping pong con el youtuber Ezzequiel, el ‘Pipi’ participó de un juego que constaba de elegir al mejor enganche que vio en equipos de Argentina, tales como River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Newell’s y Rosario Central, para armar una especie de “Mundial” entre ellos.

Para la primera instancia, Romagnoli eligió a Aimar (River), Riquelme (Boca), Montenegro (Independiente), Capria (Racing), Juan Sebastían Verón (Estudiantes), Ariel Ortega (Newell’s) y Omar Palma (Rosario Central), mientras que se eligió a él mismo en el Ciclón.

Durante este juego, el ‘Pipi’ sorprendió, ya que no eligió ni a Aimar ni a Riquelme como el mejor. De hecho, en el primer mano a mano, eligió al ‘Payasito’ por encima del hoy presidente del Xeneize, mientras que Montenegro le ganó a Capria, Ortega a Palma y escogió a Verón por encima suyo.

En esta semifinal del juego, puso a Aimar por encima del ‘Rolfi’ Montenegro, por lo que el ex enganche de River pasó a la instancia final. Del otro lado del cuadro, escogió al ‘Burrito’ Ortega por encima de la ‘Bruja’ Verón, por lo que tuvo que desempatar entre dos glorias del Millonario.

Finalmente, Romagnoli se decantó por Ortega, por lo que eligió al ex River y Newell’s como el mejor enganche que vio en el fútbol argentino. Durante su carrera, el ‘Burrito’ pasó por estos dos clubes y logró un total de siete títulos a nivel local, más la Copa Libertadores 1996.

