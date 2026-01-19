Almirón lo dirigió en Boca y ahora podría llegar a Rosario Central para la Copa Libertadores

Rosario Central volvió a la Copa Libertadores por ser el equipo que más puntos sumó por medio de la tabla anual, y ahora piensa en seguir reforzándose. Tras incorporar a Franco Frías, Mauricio Martínez, Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro, el deseo de Jorge Almirón pasa por un atacante que ya tuvo en Boca.

A lo largo de las últimas horas, BOLAVIP pudo confirmar a través del periodista Germán García Grova que los directivos del Canalla, por medio de Almirón, están buscando a Luca Langoni, quien se encuentra en la MLS, donde defiende la camiseta de New England Revolution.

El delantero fue dirigido por el entrenador, con el que disputó un total de ocho partidos y logró un título. Y ahora, tras sumar 2.396 minutos con la camiseta del elenco estadounidense, desde Rosario Central levantaron el teléfono. Eso sí, saben que no será sencillo poder incorporar al nacido en Gregorio de Laferrere.

A pesar de que está cotizado en 4 millones de euros, según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, su salario de 660.000 dólares anuales, hace inviable la operación. Incluso, el atacante de 23 años tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

Luca Langoni, delantero con pasado en Boca, hoy en New England Revolution. (Getty Images)

Las estadísticas de Luca Langoni en New England Revolution

Desde que fue vendido hacia el elenco situado en el pueblo de Foxborough, fueron 39 los partidos que afrontó Luca Langoni en New England Revolution: anotó cinco goles y aportó cinco asistencias. Además, fue amonestado en 5 oportunidades.

