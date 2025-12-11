El candidato que pica en punta para reemplazar a Ariel Holan en el Rosario Central de Ángel Di María

El bombazo del día en el fútbol argentino. Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central a pesar de haber terminado la temporada como uno de los mejores equipos del ámbito local. El equipo que tiene en sus filas a Ángel Di María fue el tan polémico campeón de Liga por quedar primero en la tabla anual, por lo que finalizó el 2025 con un título nacional y con la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.

Para despedirlo en sus redes sociales, Central informó: “Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”. Ahora, al hacerse oficial su salida, el Canalla deberá poner manos a la obra para dar con su próximo entrenador.

Las opciones son diversas, pero tienen una sola premisa: quieren un técnico con experiencia para afrontar un año 2026 en el que quieren sacar chapa de candidato en el plano nacional e internacional. Según pudo saber BOLAVIP, el nuevo DT de Rosario Central y de Ángel Di María parece salir de los nombre de Eduardo Coudet, Ramón Díaz, Juan Antonio Pizzi y el Kily González.

La vuelta del Chacho es el gran sueño de la dirigencia canalla, pero su actualidad en el Alavés de España complica el panorama. En los tres casos restantes, los mencionados se encuentran actualmente sin trabajo y podrían negociar sin mayores inconvenientes con el club. Incluso, a estas horas, el candidato más fuerte es Pizzi.

Juan Antonio Pizzi en Racing, su último paso por el fútbol argentino.

El santafecino de 57 años está libre luego de tres ciclos por Medio Oriente, donde dirigió al Al-Wasl de Emiratos Árabes, la Selección de Bahréin y la de Kuwait, de la cual se marchó en en junio de este año. De momento, es el nombre que pica en punta en Arroyito.

Por qué no renovó Ariel Holan

Según pudo saber Bolavip, Holan y Rosario Central no llegaron a un acuerdo para renovar debido a diferencias en el proyecto deportivo. El entrenador pretendía encabezar una reestructuración profunda para ser protagonista en 2026, lo que implicaba la salida de algunos nombres de peso.

Por otra parte, la nueva versión del Canalla que imaginaba el DT exigía también la incorporación de un número importante de refuerzos. Al no haber consenso, las partes decidieron finalmente dar por concluido el ciclo.

Los números de Ariel Holan en Rosario Central

El ciclo de Holan se termina con 42 partidos disputados y un saldo de 22 victorias, 13 empates y apenas 7 caídas. En su ciclo, que comenzó en noviembre de 2024, su equipo metió 48 goles y recibió 29. En esta temporada, fue el mejor equipo en la tabla anual y se consagró Campeón de Liga.

