Rosario Central

Ariel Holan habló tras su salida de Rosario Central y se refirió a la decisión de AFA con el título de la tabla anual: “Es inobjetable”

Tras el polémico campeonato que obtuvo el Canalla, y su salida, el entrenador rompió el silencio.

Por Julián Mazzara

Ariel Holan dejó de ser el DT de Rosario Central.
A lo largo de las últimas semanas, el fútbol argentino solamente habló de una cuestión: el título que la Asociación del Fútbol Argentino le designó a Rosario Central. El elenco dirigido por Ariel Holan, que ahora dejó su cargo, fue el que más puntos logró a lo largo de todo el año, y lo premiaron con el campeonato.

Hubo muchísima repercusión al respecto, sobre todo por las formas. Pero luego de que llegara a un acuerdo con Gonzalo Belloso para no renovar su vínculo, el nacido en Lomas de Zamora, de 65 años, se refirió a lo que ocurrió dentro de una oficina.

Fuimos un equipo muy sólido, conseguimos 66 puntos, fuimos el que menos partidos perdió y tuvimos un buen andar del equipo. Jugamos contra todos los equipos importantes, hicimos un torneo largo extraordinario. Creo que en los Playoffs nos costó un poco más, pero el balance es positivo”, exclamó en primera instancia.

A la hora de ampliar su postura, sostuvo: “Dentro el formato, fuimos los mejores del campeonato. Es lógico que haya gente disconforme porque no estaba avisado de antemano. Pero no invalida lo deportivo. Estas decisiones las toman los dirigentes. Sentí que fuimos el mejor equipo en ese formato de torneo. Es inobjetable lo que hicimos. Han cambiado los descensos en medio del certamen, también. No es una cuestión que yo pueda hablar como entrenador, que desde la AFA nos quieran dar una estrella, no soy dirigente”. Eso sí, durante la entrevista con ESPN F12, jamás reveló si se sentía campeón, pese a que Mariano Closs se lo consultó en más de una oportunidad.

Ariel Holan dejó de ser el DT de Rosario Central. (Luciano Bisbal/Getty Images)

Continuando con su análisis del título que le otorgaron al Canalla, Holan exclamó: “Mi energía no está puesta en organizar los torneos del fútbol argentino. Las formas, no las decide el entrenador”. Y agregó: “Respeto la opinión porque no estaba planteado desde antes de que iniciara el torneo, pero es algo que me excede”.

El motivo que lo llevó a irse de Rosario Central

Holan apuntó a quienes criticaron a Rosario Central por el título: ＂No fue justo＂

Holan apuntó a quienes criticaron a Rosario Central por el título: ＂No fue justo＂

Alberto Fernández, sobre la polémica en la AFA: ＂Los partidos se ganan en la cancha＂

Alberto Fernández, sobre la polémica en la AFA: ＂Los partidos se ganan en la cancha＂

La salida de Ariel Holan aún sigue haciendo ruido, tanto en Rosario como en el resto del país. Sobre todo por lo contento que se lo vio durante el último tiempo, además de que llegó a exclamar que Gonzalo Belloso “es el mejor dirigente que tuve”. Incluso, en la entrevista que le brindó a Bamboo Play, explicó que “sabe de fútbol, conoce muy bien el deporte y cuida el bolsillo del club”.

Cuando le tocó explicar por qué se marchó, ante la consulta que le hicieron en ESPN, sostuvo: “Mi contrato terminaba el 31 de diciembre. Me hice cargo en un contexto muy complicado, donde faltaban 5 partidos. Es difícil jugar el campeonato y la copa, y en ese lapso tratamos de hacer un buen diagnóstico. Quería hacer un trabajo a largo plazo con los juveniles y ver qué futbolistas habían sido importantes para armar un equipo competitivo para entrar en la Copa Libertadores, además de los Playoffs. La campaña fue muy importante. Es una de las campañas más importantes en la historia de Rosario Central”

“Desde el primer día tenía muy claro que siempre, arriba de todo, está Rosario Central. De común acuerdo, con Belloso, decidimos que lo mejor era llegar hasta acá. Era lo mejor para el club. Tuvimos tres reuniones, como así anteriormente, siempre trabajamos en conjunto, pero no hay una razón particular, sino que fue un conjunto para que sea lo mejor para el club”, añadió.

El desconcierto entre los panelistas, seguía a flor de piel. Y Holan agregó que “en esta etapa de un proceso, que ojalá sea de largo plazo. Pero lo mejor es que yo pueda descansar y que venga otro entrenador para que pueda seguir construyendo lo logrado“. A lo que completó: “No indagué las redes sociales para conocer la opinión de los hinchas. Pero los jugadores, que siguen mandándome mensajes de despedida, ya sabían la postura. En nuestro seno íntimo para confeccionar las ideas, hay temas muy profundos y en algunos puntos coincidíamos y en otros no. Por eso llegamos a un acuerdo de que lo mejor era no seguir“.

Los jugadores de Rosario Central celebrando el clásico ante Newell’s.

DATOS CLAVES

  • AFA designó campeón a Rosario Central por ser el equipo con más puntos anuales.
  • Ariel Holan dejó su cargo tras acordar con Gonzalo Belloso no renovar el vínculo.
  • El equipo logró 66 puntos y fue el menos derrotado, según declaró el DT.
Julián Mazzara

