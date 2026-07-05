El jugador de Santos se mostró desconsolado por la caída de su equipo ante los nórdicos y dejará de vestir la verdeamarelha.

Por los octavos de final del Mundial 2026, la Selección de Brasil cayó por 2-1 ante Noruega y se despidió de la cita. Neymar, que había marcado el descuento agónico, confirmó que decidió retirarse de la Canarinha tras una nueva temprana eliminación.

“Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio MetLife y terminé aquí. Ahora se acabó”, expuso el delantero de Santos, de 34 años, que había sido convocado por Carlo Ancelotti a último momento a pesar de no haber sido parte del proceso en las Eliminatorias ni amistosos.

Durante el Mundial, Ney no fue titular en ninguno de los 5 compromisos de Brasil, aunque sumó minutos desde el banco ante Escocia y Noruega. Este domingo, de penal, aportó el descuento que para nada le sirvió a la Canarinha.

Con el pitazo final, el exfutbolista de PSG, Al Hilal y Barcelona se desplomó sobre el campo de juego y soltó un llanto desgarrador ante el intento de consuelo de sus compañeros.

Los títulos de Neymar en Brasil

Desde su debut en 2010, el surgido de Santos disputó 130 partidos, anotó 80 goles y repartió 59 asistencias. Superó a Pelé en estas últimas dos estadísticas, mientras que solo quedó detrás de Cafú en presencias. En cuanto a títulos, solo levantó la Copa Confederaciones 2013 con la Mayor.

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Noruega espera rival para los cuartos de final

Los nórdicos hacen historia en el Mundial 2026 de la mano de Erling Haaland y disputarán el sexto partido de la cita. Ahora, chocarán ante el vencedor entre México e Inglaterra, que se miden más tarde este domingo en el Estadio Azteca.

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