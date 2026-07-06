Noruega e Inglaterra barrieron a Brasil y México: así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

En dos batallas, México y Brasil se quedaron afuera este domingo y ya se formó otro cruce para la próxima instancia.

Este domingo se disputaron dos nuevos partidos de los octavos de final del Mundial 2026. Ya no hay margen de error para los participantes y, mientras algunos equipos sacan boleto para la próxima instancia, otros arman las valijas y se despiden del sueño.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Selección de Noruega firmó el batacazo al vencer por 2-1 y eliminar a su par de Brasil. La Canarinha cosechó otro fracaso mundialista y Neymar anunció su retiro del combinado internacional.

Del lado de los nórdicos todo fue festejo y ahora van por más de la mano de su figura, Erling Haaland. Su rival para los cuartos de final se definiría más tarde, nada menos que en el Estadio Azteca.

En un partidazo repleto de polémicas, la Selección de Inglaterra se impuso en un entretenido 3-2 ante México, que cerró su participación en el evento. Jude Bellingham se lució con un doblete y Harry Kane marcó el tanto restante para los próximos rivales de Noruega.

¡¡DOBLETE EN UNA RÁFAGA!! Inglaterra recuperó tras el saque de México y Jude Bellingham llegó para empujarla y anotar rápidamente el 2-0 en el Azteca.



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De esta manera, solo quedan cuatro partidos por resolverse en los octavos de final. Este lunes chocarán España ante Portugal y Bélgica frente a Estados Unidos, mientras que Argentina enfrentará el martes a Egipto y Colombia, a Suiza.

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El cuadro del Mundial 2026

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

Tras la victoria ante Cabo Verde, la Selección Argentina enfrentará a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13, hora argentina, en Atlanta.

Datos clave

Noruega venció 2-1 a Brasil y avanzó a los cuartos de final.

y avanzó a los cuartos de final. Inglaterra derrotó 3-2 a México con un doblete de Jude Bellingham.

con un doblete de Jude Bellingham. Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio a las 13 horas.