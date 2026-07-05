Las crudas repercusiones de la eliminación de Brasil ante Noruega del Mundial 2026

Con dos goles de Erling Haaland, poco importó el descuento de Neymar Júnior sobre el final, que solo maquilló el resultado.

Este domingo por la tarde, Noruega venció 2-1 a Brasil y clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Como no podía ser de otra manera, Erling Haaland marcó los dos goles para los nórdicos y Neymar descontó en el final, pero no pudo torcer la historia y quedaron eliminados. Con este resultado sobre la mesa, hubo fuertes repercusiones en Brasil.

Las repercusiones de la eliminación de Brasil

Uno de los primeros medios brasileños en referirse a la dura derrota ante Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, fue GeGlobo, que hizo referencia al típico festejo nórdico en alusión a la tradición vikinga. “Ahora a remar”, tituló el reconocido medio de comunicación.

GeGlobo

“Noruega, un país desarrollado y rico, es superior a Brasil, incluso en fútbol”, escribió Folha.Uol para sentenciar la derrota del 5 veces campeón del mundo frente a los nórdicos, poniendo como referencia la riqueza de la nación europea, muy por encima de la sudamericana, que hasta repercute en el campo de juego.

Folha.Uol

“Brasil, pasivo, observa el paso del cometa Haaland y cae en octavos de final”, sentenció Lance en el sector más destacado de su página web, para hacer hincapié en la caída del combinado nacional frente a Noruega con dos tantos del goleador de Manchester City.

Publicidad

Lance

“Sufre su sequía de títulos más larga en Copas del Mundo”, expresó Oul Esporte en el inicio de su página web. Este título se refiere al largo tiempo que lleva Brasil sin conquistar un título mundial, siendo el último de ellos en 2002, cuando firmó su quinto trofeo y se convirtió en el país más ganador.

UOL Esporte

Publicidad

“Ancelotti tendrá cuatro años para construir un equipo sin improvisar”, tituló Folha.Uol. El análisis es claro: el entrenador italiano ahora sí tendrá el tiempo adecuado para construir y darle su impronta a cada uno de los futbolistas a lo largo de todo el proceso y disputando las Eliminatorias en su totalidad.

Folha.Uol

O Globo

Publicidad