Quién es el árbitro de México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Todos los detalles sobre el colegiado principal y la terna completa en el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Este domingo 5 de julio, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, los seleccionados de México e Inglaterra se encuentran frente a frente en el mítico Estadio Azteca de la capital del propio país norteamericano. Se trata de un duelo clave entre dos equipos que quieren seguir con vida y pisando fuerte en el prestigioso certamen.

En medio de ese panorama, el árbitro australiano Alireza Faghani fue el designado por la FIFA para impartir justicia en este partido determinante que otorga otro boleto rumbo a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Se trata de un experimentado colegiado de 48 años de edad que cuenta con una dilatada trayectoria en varios frentes.

Faghani, nacido en Irán pero nacionalizado australiano, tiene una notable trayectoria que dio un salto definitivo en el año 2008 cuando recibió su escarapela oficial como árbitro de la FIFA. El prestigio continental no tardó en llegar para él, logrando dirigir la gran final de la Copa Asiática en enero de 2015 entre Australia y Corea del Sur. Y un año después, precisamente en agosto de 2016, Faghani alcanzó la consagración olímpica al impartir justicia en la recordada final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro entre Brasil y Alemania en el Maracaná.

Su punto más álgido en Copas del Mundo ocurrió el 30 de junio de 2018, cuando arbitró el inolvidable triunfo de Francia por 4-3 ante Argentina en octavos de final de Rusia. Durante ese mismo torneo, la FIFA premió su gran rendimiento otorgándole el partido por el tercer puesto celebrado el 14 de julio de 2018 entre Bélgica e Inglaterra. Posteriormente, dirigió compromisos de alta tensión en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Faghani llegó a este certamen que se desarrolla en suelo norteamericano representando al programa de arbitraje de la Federación de Fútbol de Australia. Por su vasta experiencia, la FIFA vuelve a depositar su entera confianza en su templanza y autoridad para llevar el control de uno de los duelos más atractivos del grupo.

La terna de árbitros completa de México vs. Inglaterra

Árbitro: Alireza Faghani (Australia)

Alireza Faghani (Australia) Asistente 1: George Lakrindis (Australia)

George Lakrindis (Australia) Asistente 2: Andrew Lindsay (Australia)

Andrew Lindsay (Australia) Cuarto árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Jalal Jayed (Marruecos) Quinto árbitro: Zakaria Brinsi (Marruecos)

Zakaria Brinsi (Marruecos) VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Nicolás Gallo (Colombia) AVAR: Juan Lara (Chile)

Juan Lara (Chile) SVAR: Juan Soto (Venezuela)

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El cuadro del Mundial 2026