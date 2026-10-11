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Torneo Clausura

Talleres vs. Independiente EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En Córdoba, el Matador recibe al Rojo en un enfrentamiento crucial antes de la recta final del campeonato.

Talleres - Independiente, por el Torneo Clausura 2026.
© GettyTalleres - Independiente, por el Torneo Clausura 2026.

Este domingo por la noche, Talleres recibe a Independiente por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro es transmitido por TNT Sports y también tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Talleres e Independiente

Rodrigo Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.

+ Seguinos en

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastian Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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