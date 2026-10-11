Talleres vs. Independiente EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En Córdoba, el Matador recibe al Rojo en un enfrentamiento crucial antes de la recta final del campeonato.

Este domingo por la noche, Talleres recibe a Independiente por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro es transmitido por TNT Sports y también tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Talleres e Independiente

Rodrigo Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovanni Baroni, Valentín Depietri; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastian Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026