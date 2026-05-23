River regresa al Kempes para otra final: títulos, antecedentes y cómo le fue ante Belgrano

Este domingo desde las 15.30, River irá en búsqueda de volver a gritar campeón en el fútbol argentino después de más de dos años. El equipo de Eduardo Coudet enfrentará a Belgrano en la final del Torneo Apertura y lo hará en un escenario que, históricamente, le trae buenos recuerdos: el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Más allá de tratarse de una sede habitual para definiciones del fútbol argentino, el Millonario construyó una relación positiva con el estadio cordobés a lo largo de las últimas décadas. Desde 1979 hasta la actualidad, River disputó allí 65 encuentros, con un saldo favorable de 33 victorias, 14 empates y 18 derrotas. Además, en cruces de eliminación directa jugó siete partidos, de los cuales ganó cuatro.

Las finales que River ya ganó en el Kempes

A lo largo de su historia, el Millonario levantó dos títulos en Córdoba. Casualidad o no, la última vez que el Kempes había sido sede de una definición fue justamente en marzo de 2024, cuando River derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata, con un gol agónico de Rodrigo Aliendro, y conquistó la Supercopa Argentina 2024, en lo que terminó siendo el último título oficial del club hasta la actualidad.

Sin embargo, el antecedente más recordado probablemente sea la final de la Copa Argentina 2016 frente a Rosario Central, cuando River se impuso 4-3 luego de dar vuelta un 3-2 sobre el cierre con gol de Iván Alonso.

River obtuvo su último título en el Kempes, al vencer a Estudiantes en la Supercopa Argetia (Getty Images).

Cómo le fue a River ante Belgrano en Córdoba

El historial frente a Belgrano en el Kempes también se presenta esperanzador en Núñez. Ambos equipos se enfrentaron allí en 16 oportunidades, con 10 triunfos para River, dos empates y apenas cuatro victorias del Pirata. Tomando todos los cruces oficiales, el Millonario domina claramente el historial general: ganó 26 de los 41 partidos disputados.

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De todos modos, el antecedente más sensible entre ambos en Córdoba inevitablemente remite a la Promoción de 2011, cuando Belgrano ganó la idea en el antiguo Chateau Carreras y terminó sentenciado la historia en el Monumental al enviar a River al descenso.

Más allá de aquella serie, el historial entre los dos equipos en cruces de eliminación directa está compuesto por otras tres series, con saldo favorable para el Millonario, que avanzó en todas ellas. River supo elimiar al Pirata en el Nacional 1984 y también en la Copa Centenario de 1993, mientras que el antecedente más reciente se dio en la Copa de la Liga 2023, en el Kempes, cuando se impuso 2-1 con gol de Salomón Rondón y otro agónico de Facundo Colidio.

En 2023, River eliminó a Belgrano en el Kempes por los cuartos de final de la Copa de la Liga (Getty Images).

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Bajo ese contexto, River volverá a jugar una final en una provincia donde suele sentirse cómodo y en un estadio donde ya levantó títulos durante los últimos años. Ahora, el objetivo será sumar una nueva estrella y terminar con una sequía de más de dos años sin consagraciones, justo ante un rival que ocupa un lugar especial dentro de su historia.

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