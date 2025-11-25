Es tendencia:
Tras la clasificación de Racing, Santiago Sosa habló de la motivación especial de volver para enfrentar a River: “Quería estar como sea”

El jugador surgido del Millonario reveló por qué hizo posible lo imposible impulsado por el deseo de enfrentar a su exequipo.

Por Juan Ignacio Portiglia

El mediocampista no quiso perderse el duelo de eliminación directa ante su exequipo.

“Está loco por estos colores”, se leyó en las redes sociales oficiales de Racing tras la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura luego de vencer 3-2 a River en un partidazo que tuvo lugar en el Cilindro de Avellaneda. La imagen que acompañó la leyenda no podía ser otra que la de Santiago Sosa, el futbolista que decidió salir a la cancha enmascarado y unos veinte días antes de lo que recomendaban los tiempos médicos de recuperación por la fractura, y posterior operación, de seno maxilar superior derecho y del hueso malar derecho en la ida de semifinales de la Copa Libertadores.

Con la alegría de la clasificación consumada y del regreso a las canchas para volver a ser ese motor que había necesitado el equipo que conduce Gustavo Costas en su ausencia, el propio jugador reconoció que tener que enfrentar a River, equipo en el que hizo su estreno profesional, en un partido de eliminación directa fue la motivación que necesitaba para hacer todo a su alcance para dar el presente.

Se lo pedí a Gustavo. Le quiero agradecer a él y a su cuerpo técnico por confiar en mí. Cuando me enteré del partido con River quería estar como sea. Siempre trato de dejar todo adentro de la cancha. Estoy muy feliz y es un orgullo que me hayan ovacionado. Juego con el corazón y es un mimo para mí y para mi familia”, manifestó el defensor, que puede desempeñarse también como mediocampista.

Y en relación al contexto en que tuvo lugar ese regreso, agregó: “El cirujano que me operó me dio el ok. No pensé que fuera a ser tan pronto mi vuelta a la cancha. Me manejé de la misma manera. Miedo nunca tuve. Siempre tuve ganas de jugar. La máscara me acorta el ángulo de visión. Es cuestión de costumbre. Me puse la máscara hasta para ver televisión. Estuve muy ahogado en el primer tiempo, pero después me recuperé. Tengo que usar la máscara hasta mediados de diciembre”.

Fue Gastón Martirena, autor del gol del triunfo, quien se encargó de confirmar que Sosa saltó a la cancha cuando todavía no se habían cumplido los plazos recomendados para su recuperación: “A Santi Sosa le quedan 20 días de recuperación y jugó igual. Nosotros somos siempre así, jugando bien y jugando mal. Es lo que transmite Gustavo. Mucho compromiso. Estoy muy contento por mis compañeros y por mí, que no pude entrenar por un golpe”, destacó.

Costas, rendido ante Sosa

El propio Gustavo Costas se encargó de valorar especialmente la disposición, las ganas, pero especialmente el partido que jugó Santi Sosa ante River tras una importante inactividad y limitado en sus plenas capacidades por una máscara que, entre otras cosas, le quitó campo de visión.

“Todos quisieron jugar. A Santi Sosa hay que hacerle cinco estatuas. Se ganó con el corazón, con el alma. Podemos jugar bien o mal, pero el hincha siempre se va orgulloso porque dejamos todo. Vamos a ir a buscar este campeonato”, manifestó el DT.

En síntesis

  • Santiago Sosa jugó enmascarado tras fractura y operación de seno maxilar superior derecho.
  • Sosa regresó a las canchas 20 días antes del tiempo recomendado para su recuperación médica.
  • Racing venció 3-2 a River en el Cilindro de Avellaneda clasificando a cuartos de final.
