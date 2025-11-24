La fuerte confesión de Costas pese a la clasificación de Racing ante River: “Pensé que nos tiran la camiseta y nos ganan”

El Racing de Gustavo Costas sumó un nuevo capítulo de épica a su historia. La victoria ante River será recordada como un triunfo forjado a puro corazón y como marca la esencia de este ciclo académico. Sin embargo, la euforia de la clasificación no impidió que el entrenador compartiera una confesión que reveló la profunda carga histórica y el temor que se instaló en el banco de suplentes de la Academia durante la parcial remontada rival.

“Partidos atrás habíamos perdido la intensidad, ese tipo de partido que hacíamos antes. Teníamos que volver a eso, a no dejar jugar y presionar“, comenzó Costas, valorando el esfuerzo que el equipo volvió a hacer luego de una merma de rendimiento. Pero la sinceridad del técnico se hizo patente al describir el momento más crítico del partido, cuando River revirtió el 1-0 inicial en apenas tres minutos: “Yo pensé que nos tiran la camiseta y nos ganan, que tiene razón la historia“, soltó.

“Cuando lo da vuelta River se me cruzó por la cabeza que nos tiran la camiseta, es el clásico que más ganó y siempre lo sufrimos“, expresó el entrenador, en diálogo exclusivo con ESPN. Aunque, buscando gozar la victoria desde todos los lugares posibles, infló el pecho y sacó una sonrisa al agregar: “Ahora, desde el año pasado hasta hoy vamos ganando 2-1 el historial, bajamos, ja“.

Pasando a la parte táctica, Costas consideró que la clave de la victoriafue la entrega física y la superación personal de sus dirigidos. “Estos chicos dejan el alma y también jugaron bien. Miraba a Nardoni y me decía que no lo saque, pero estaba muerto. Lo de Sosa es extraordinario. Martirena hasta ayer a la noche no sabés cómo tenía el tobillo… no estaba al 100 por ciento para jugar“, destacó el DT.

Bajo esa línea, Costas catalogó al gol agónico de Martirena como la síntesis perfecta del espíritu de su equipo. “El gol pienso que demuestra lo que es el equipo: pelea hasta el final cuando parecía que no entraba“, sostuvo.

Ahora, con la épica clasificación a cuartos de final bajo el brazo, Costas ya puso la mira en el objetivo final. “Racing tiene que pensar en ser campeón. Estamos en un club grande que siempre tiene que apuntar al campeonato, se lo dije a los chicos. Me puedo equivocar de táctica, pero sé cómo están los chicos. Sé que estaban metidos en el campeonato y que este torneo lo tenemos que ganar“, cerró.

