Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Nicolás Russo, presidente de Lanús, apuntó contra Verón y confesó su cercanía con la AFA: “Con Tapia tengo amistad”

El histórico dirigente del Granate rompió el silencio sobre la polémica entre Rosario Central, Estudiantes y el ente regulador.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Nicolás Russo, presidente de Lanús. (Getty Images)
© GettyNicolás Russo, presidente de Lanús. (Getty Images)

El fútbol argentino está inmerso en una constante y cambiante polémica. La reunión de directivos de la semana pasado que derivó en el título de liga a Rosario Central de manera inesperada, generó un sinfín de idas y vueltas que aumentó la temperatura entre los protagonistas. Ahora, fue Nicolás Russo el que salió al cruce y manifestó su opinión al respecto de la cuestión.

La Asociación del Fútbol Argentino es el centro de la escena en estos días y mucho más desde que Estudiantes de La Plata realizó el pasillo de honor de espaldas y se desató un nuevo foco controversial. Mientras se toman medidas para esclarecer el motivo de los hechos ocasionados en el Gigante de Arroyito, el presidente de Lanús rompió el silencio sobre la problemática.

Lo cierto es que Nicolás Russo protagonizó una entrevista exclusiva con Radio Mitre, en la que hizo referencia al sorprendente accionar de los jugadores del Pincha para con los del Canalla. “A mí no me gustó“, empezó el mandatario Granate. “Cuando un equipo sale campeón, nosotros procuramos darle una plaqueta y hacerle un recibimiento como corresponde”, añadió.

El pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central.

El pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central.

En cuanto a la reunión en la que se determinó otorgarle el trofeo de campeón a Rosario Central, el histórico dirigente reveló detalles desconocidos. “Yo estaba en Paraguay el miércoles y el jueves había un dirigente nuestro en la reunión de la liga. Me llamó por el tema del campeonato de Central y le dijimos que apoyábamos. Se votó y no se opuso nadie, fue por unanimidad“, contó.

Sin embargo, apuntó directamente contra Juan Sebastián Verón. “Yo tengo un respeto grande por Verón, me he juntado con él varias veces. Pero en Estudiantes hay un error: su representante en la liga vota una cosa y después Verón dice otra. Se lo aconsejé: tendría que participar de las reuniones. Si no estás de acuerdo con algo, tenés que oponerte y ya está“, sentenció Russo.

Publicidad

Como si hiciera falta una nueva frase fuerte en el ambiente, Nicolás reconoció: “Con Claudio Tapia tengo amistad”. Luego, amplió: “Con Tapia, con Toviggino y hasta con Grondona he tenido discusiones serias. Hoy la AFA está ordenada económicamente y administrativamente. El proceso de selecciones y juveniles es muy bueno. Desde los clubes siempre tratamos de potenciar los ingresos”.

Récord en el deporte: la insólita goleada 98-1 en la Premier League de Futsal de Armenia

ver también

Récord en el deporte: la insólita goleada 98-1 en la Premier League de Futsal de Armenia

Nicolás Russo, presidente de Lanús, junto a Claudio Tapia, mandatario de la AFA.

Nicolás Russo, presidente de Lanús, junto a Claudio Tapia, mandatario de la AFA.

De esta manera y apenas unas horas después de los alocados festejos por haber conquistado la Copa Sudamericana 2025 con Lanús, su propio presidente se refirió a la cuestión que mantiene en vilo al fútbol argentino en general. Sin pelos en la lengua para dar su opinión sobre el tema, el dirigente dejó en claro cuál es su postura y enalteció lo hecho por el Chiqui Tapia en la AFA.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El protagonista Nicolás Russo (Presidente de Lanús) declaró en Radio Mitre que no le gustó el pasillo de honor de espaldas de Estudiantes de La Plata a Rosario Central.
  • Russo reveló que en la reunión de la LPF se votó por unanimidad a favor de reconocer a Rosario Central como campeón de liga por tabla anual.
  • Nicolás Russo apuntó a Juan Sebastián Verón (Estudiantes), aconsejándole que su representante debe oponerse en las reuniones si no está de acuerdo con una votación.
  • Russo también afirmó tener amistad con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y reconoció que la AFA está ordenada económica y administrativamente.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
De espaldas, el pasillo de Estudiantes a Rosario Central
Fútbol Argentino

De espaldas, el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Nicolás Russo criticó a Verón tras el título de Rosario Central: "En el Comité vota una cosa y dice otra"
Fútbol Argentino

Nicolás Russo criticó a Verón tras el título de Rosario Central: "En el Comité vota una cosa y dice otra"

Las pruebas que presentó AFA de la votación para el título de Rosario Central
Fútbol Argentino

Las pruebas que presentó AFA de la votación para el título de Rosario Central

Racing vs. River por los octavos de final del Clausura: Horario y posibles formaciones
Fútbol Argentino

Racing vs. River por los octavos de final del Clausura: Horario y posibles formaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo