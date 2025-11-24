El fútbol argentino está inmerso en una constante y cambiante polémica. La reunión de directivos de la semana pasado que derivó en el título de liga a Rosario Central de manera inesperada, generó un sinfín de idas y vueltas que aumentó la temperatura entre los protagonistas. Ahora, fue Nicolás Russo el que salió al cruce y manifestó su opinión al respecto de la cuestión.

La Asociación del Fútbol Argentino es el centro de la escena en estos días y mucho más desde que Estudiantes de La Plata realizó el pasillo de honor de espaldas y se desató un nuevo foco controversial. Mientras se toman medidas para esclarecer el motivo de los hechos ocasionados en el Gigante de Arroyito, el presidente de Lanús rompió el silencio sobre la problemática.

Lo cierto es que Nicolás Russo protagonizó una entrevista exclusiva con Radio Mitre, en la que hizo referencia al sorprendente accionar de los jugadores del Pincha para con los del Canalla. “A mí no me gustó“, empezó el mandatario Granate. “Cuando un equipo sale campeón, nosotros procuramos darle una plaqueta y hacerle un recibimiento como corresponde”, añadió.

El pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central.

En cuanto a la reunión en la que se determinó otorgarle el trofeo de campeón a Rosario Central, el histórico dirigente reveló detalles desconocidos. “Yo estaba en Paraguay el miércoles y el jueves había un dirigente nuestro en la reunión de la liga. Me llamó por el tema del campeonato de Central y le dijimos que apoyábamos. Se votó y no se opuso nadie, fue por unanimidad“, contó.

Sin embargo, apuntó directamente contra Juan Sebastián Verón. “Yo tengo un respeto grande por Verón, me he juntado con él varias veces. Pero en Estudiantes hay un error: su representante en la liga vota una cosa y después Verón dice otra. Se lo aconsejé: tendría que participar de las reuniones. Si no estás de acuerdo con algo, tenés que oponerte y ya está“, sentenció Russo.

Publicidad

Publicidad

Como si hiciera falta una nueva frase fuerte en el ambiente, Nicolás reconoció: “Con Claudio Tapia tengo amistad”. Luego, amplió: “Con Tapia, con Toviggino y hasta con Grondona he tenido discusiones serias. Hoy la AFA está ordenada económicamente y administrativamente. El proceso de selecciones y juveniles es muy bueno. Desde los clubes siempre tratamos de potenciar los ingresos”.

ver también Récord en el deporte: la insólita goleada 98-1 en la Premier League de Futsal de Armenia

Nicolás Russo, presidente de Lanús, junto a Claudio Tapia, mandatario de la AFA.

De esta manera y apenas unas horas después de los alocados festejos por haber conquistado la Copa Sudamericana 2025 con Lanús, su propio presidente se refirió a la cuestión que mantiene en vilo al fútbol argentino en general. Sin pelos en la lengua para dar su opinión sobre el tema, el dirigente dejó en claro cuál es su postura y enalteció lo hecho por el Chiqui Tapia en la AFA.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE