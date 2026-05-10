James Rodríguez podría retirarse del fútbol una vez que termine el Mundial 2026

A semanas de cumplir 35 años, James Rodríguez habría tomado la decisión de retirarse del fútbol una vez que termine la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El futbolista ya le habría comunicado la decisión a Minnesota United, elenco en el que se desempeña desde comienzos de este año.

La información surgió de As Colombia y profundiza aclara que el futbolista ya le habría comunicado a Minnesota United la decisión de dejar la actividad profesional a mitad de año. El conjunto de la MLS analizaba la posibilidad de extenderle el contrato por seis meses más, pero todo indica que no será posible.

Cabe recordar que en marzo de 2026, James Rodríguez sufrió una deshidratación severa que generó gran preocupación. A punto de cumplir 35 años y sin una estabilidad en ningún club hace rato, estos podrían ser algunos de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el fútbol.

James Rodríguez en Minnesota. (Foto: Getty).

La gran carrera de James Rodríguez

James Rodríguez comenzó a jugar al fútbol en Envigado, pero para 2008 llegó a Banfield, donde primero se desempeñó en Reserva y luego dio el salto a Primera. Tras romperla en el Taladro, el colombiano pasó al Porto, luego al Mónaco, más tarde a Real Madrid y luego a Bayern Múnich.

En el tramo final de su carrera visitó las camisetas de Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, León y, desde comienzos de 2026, la de Minnesota United. Por otro lado, con la Selección Colombia disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y también estará presente en el de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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El fixture de Colombia en el Mundial 2026

17/06 – Colombia vs. Uzbekistán | Estadio Azteca, México

23/06 – Colombia vs. Rep. Democrática del Congo | Estadio Chivas, México

27/06 – Colombia vs. Portugal | Estadio Hard Rock, Miami, Estados Unidos

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