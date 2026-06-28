James Rodríguez elogió a Cristiano Ronaldo tras el empate entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026: “Mira el cuerpo que tiene”

En el marco de la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección Colombia y la Selección de Portugal empataron sin goles, por lo que los Cafeteros avanzaron como primeros de la zona, mientras que los europeos lo hicieron en el segundo lugar.

Luego del encuentro, James Rodríguez, uno de los referentes del combinado dirigido por Néstor Lorenzo, habló con ESPN y allí se deshizo en elogios con Cristiano Ronaldo, con quien compartió plantel durante su estadía en Real Madrid, entre 2014 y 2017.

“Es un gran amigo, es una gran persona. Desde que llegué a Real Madrid, cuando éramos más jóvenes los dos hicimos una amistad linda, siempre estaba en su casa”, inició para recordar las tres temporadas en las que jugaron juntos en el elenco español, donde además ganaron la UEFA Champions League.

Y cerró con un elogio al portugués que está jugando su sexta Copa del Mundo: “Es una gran persona y un ejemplo por todo lo que ha hecho. Con 41 años mira lo que es, el cuerpo que tiene. Es porque es un gran atleta y una persona que admiro mucho y que le tengo cariño”.

"CON 41 AÑOS MIRA LO QUE ES, EL CUERPO QUE TIENE." James se deshizo en elogios para CR7, luego del reencuentro en el partido entre Colombia y Portugal.



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El récord que rompió Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

En este certamen, con su doblete en la goleada 5 a 0 frente a Uzbekistán, el delantero portugués rompió un récord difícil de superar en el Mundial, ya que se convirtió en el primer futbolista en convertir en 6 ediciones distintas, debido a que lo hizo en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

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