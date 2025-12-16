Es tendencia:
Un estadio mundialista argentino será renovado con una inversión de 40 millones de dólares

Comenzarán las obras de renovación en el estadio marplatense con el objetivo de que volver a estar en los primeros planos.

Por Marco D'arcangelo

El Estadio José María Minella será remodelado.
© GeneralPueyrredon.gob.arEl Estadio José María Minella será remodelado.

En los últimos días el municipio de General Pueyrredón, partido al que pertenece la ciudad de Mar del Plata, informaron que se llevará a cabo la renovación integral del Estadio José María Minella, recordada cancha que formó parte del Mundial de Argentina en 1978

En este comunicado, el municipio anunció que la firma Minella Stadium S.A. tendrá la concesión del Estadio José María Minella, así como también del Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini para realizar un proceso de refacción, remodelación y modernización de las instalaciones.

La inversión se estima que será de 40 millones de dólares. Con la misma, se realizarán trabajos de mejoras en las instalaciones del estadio en el que Aldosivi hace las veces como local, y a su vez, se realizará la construcción de un complejo de 3.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y de 5.000 mts2 en Juan B. Justo y Diagonal Canosa.

Debido a estas remodelaciones, se espera que los equipos marplatenses puedan hacer las veces de locales allí para los torneos de AFA, ya que actualmente no tienen todas las tribunas habilitadas por peligro de derrumbe en una de ellas. 

Además, los equipos de básquet de la Liga Nacional podrán jugar en el Polideportivo, así como también se organizarán partidos de rugby, pádel, y vóley. Por otro lado, se podrán llevar a cabo recitales, festivales musicales, eventos religiosos y espectáculos de la UFC. 

Por otro lado, dentro de esta concesión que tendrá una duración de 30 años, con la posibilidad de extenderlo por una década más, se prevé la creación de un centro comercial que complementará la oferta del complejo deportivo y cultural.

Datos claves

  • La firma Minella Stadium S.A. obtuvo la concesión del Estadio José María Minella.
  • El municipio estima una inversión de 40 millones de dólares para la modernización integral.
  • El contrato de concesión tendrá una duración de 30 años con prórroga opcional.
Marco D'arcangelo

