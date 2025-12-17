Es tendencia:
Argentinos Juniors apuntó a otro ex arquero de Boca para reemplazar a Chiquito Romero

El Bicho necesita enmendar la apuesta por Chiquito que no dio los resultados esperados y se apuntó otro objetivo con pasado en el Xeneize.

Por Juan Ignacio Portiglia

El arquero tuvo una frustrada experiencia en Argentinos Juniors.
© Getty ImagesEl arquero tuvo una frustrada experiencia en Argentinos Juniors.

La apuesta que Argentinos Juniors hizo por Sergio Romero no salió nada bien. El arquero que en octubre había rescindido su contrato con Boca y arribó por la lesión de Ruso Rodríguez solo atajó en cuatro partidos, no logró atajar ni un solo penal en la definición del título de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y se fue sin pena ni gloria del club, con el pase en su poder.

El Bicho, que logró avanzar hasta los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, instancia en la que fue eliminado precisamente por El Xeneize, quedó entonces en la necesidad de buscar un reemplazante para Chiquito de cara al inicio de la temporada 2026 y ya trascendió el nombre que interesa especialmente.

Se trata de Esteban Andrada, arquero que pertenece a Rayados de Monterrey pero que dejó el equipo tras el Mundial de Clubes, desplazado por el arribo del uruguayo Santiago Mele, para aterrizar cedido en el Real Zaragoza de la segunda categoría del fútbol español.

Esteban Andrada se despidió de Monterrey tras el Mundial de Clubes. (Getty).

Esteban Andrada se despidió de Monterrey tras el Mundial de Clubes. (Getty).

Otra vez interesado en un exarquero de Boca, desde el Bicho ya iniciaron las conversaciones para saber de las posibilidades de sumarlo con la temporada europea en plena marcha y según pudo saber Bolavip el panorama de momento es muy difícil.

El arquero participó de 9 partidos oficiales en lo que va de la temporada con Zaragoza, en los que recibió 15 goles y solo en dos ocasiones logró mantener su valla invicta. A causa de una lesión, no fue convocado a ninguno de los dos últimos partidos, uno por liga y otro por Copa del Rey.

Tras su salida de Boca y el breve paso por Argentinos, Chiquito Romero saldría otra vez al mercado de pases

Tras su salida de Boca y el breve paso por Argentinos, Chiquito Romero saldría otra vez al mercado de pases

¿Cuál es la posición de Andrada?

Si hubiese dependido de Esteban Andrada, no hubiese elegido marcharse a España para jugar en Segunda División y hubiese preferido seguir peleando por un lugar en Rayados de Monterrey. El arquero no ve con malos ojos un cambio de destino que lo acerque más a su familia, pero los impedimentos para El Bicho estarían ligados a la posición del club mexicano.

