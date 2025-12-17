Mientras Argentina ganó 42 millones de dólares por ser campeón en Qatar 2022, esto se llevará el ganador del Mundial 2026

Este miércoles la FIFA dio a conocer los millones que se repartirán entre las 48 selecciones que participen del Mundial 2026, con un pozo total de 655 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 50% con respecto a lo repartido en Qatar 2022.

En comparación con lo que fue el Mundial 2022, donde la Selección Argentina se llevó 42 millones de dólares por su consagración, ésta vez el campeón se embolsará 50 millones, mientras que el subcampeón incrementará sus ganancias hasta los 33 millones.

Habrá también un mínimo por participar y un adelanto para “costos operativos”, que permitirá que los seleccionados participantes de la Copa del Mundo 2026 se lleven, como mínimo 10,5 millones de dólares.

Más de 600 millones de dólares en juego en el Mundial 2026.

Los premios del Mundial 2026

Campeón : 50 millones de dólares

: 50 millones de dólares Subcampeón : 33 millones de dólares

: 33 millones de dólares 3er. puesto : 29 millones de dólares

: 29 millones de dólares 4to. puesto : 27 millones de dólares

: 27 millones de dólares Cuartos de Final : 19 millones de dólares

: 19 millones de dólares Octavos de Final : 15 millones de dólares

: 15 millones de dólares 16avos. de Final : 11 millones de dólares

: 11 millones de dólares Fase de Grupos: 9 millones de dólares

Además habrá un adelanto de 1,5 millones para las 48 selecciones participantes, por lo que, como mínimo, todos los clasificados del Mundial 2026 se llevarán 10,5 millones de dólares en premios.

Cuándo se juega el Mundial 2026 y cómo es el Grupo de Argentina

El Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, se pondrá en marcha el 11 de junio del 2026. El partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Azteca, que albergará su tercera Copa del Mundo, y enfrentará a la Selección de México vs. Sudáfrica, reeditando el partido inaugural del Mundial 2010.

Por su parte, la Selección Argentina formará parte del Grupo J, con Jordania, Argelia y Austria, el cual se disputará de la siguiente forma:

16 Junio, 01:00: Austria vs Jordania (San Francisco)

Austria vs Jordania (San Francisco) 16 Junio, 22:00: Argentina vs Argelia (Kansas City)

Argentina vs Argelia (Kansas City) 22 Junio, 14:00: Argentina vs Austria (Dallas)

Argentina vs Austria (Dallas) 23 Junio, 00:00: Jordania vs Argelia (San Francisco) (Madrugada del 23)

Jordania vs Argelia (San Francisco) (Madrugada del 23) 27 Junio, 23:00: Argelia vs Austria (Kansas City)

Argelia vs Austria (Kansas City) 27 Junio, 23:00: Jordania vs Argentina (Dallas)

