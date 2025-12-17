Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Intercontinental

Quién es el árbitro de Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025

Conocé quiénes son las autoridades del partido decisivo entre el campeón de la Libertadores y el de la Champions League.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Quién es el árbitro de Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025
© Getty ImagesQuién es el árbitro de Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025

Este miércoles 17 de diciembre, Flamengo y París Saint-Germain se ven las caras en el Estadio Áhmad bin Ali de Qatar para definir la Copa Intercontinental 2025. El campeón de la Copa Libertadores estará cara a cara con el de la última UEFA Champions League, con Ismail Elfath como el encargado de impartir justicia.

El colegiado estadounidense de 43 años dirigirá la cuarta final internacional de su carrera. Anteriormente, pitó en duelos decisivos de MLS, Concachampions, Mundial Sub 20, Leagues Cup, Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos, entre otras competiciones.

Será su segunda oportunidad dirigiendo al equipo brasileño y la primera frente al equipo francés. A Flamengo lo conoció en la semifinal del Mundial de Clubes 2019, en una victoria 3 a 1 sobre Al-Hilal.

Cómo llegan Flamengo y PSG

Flamengo tuvo que jugar dos partidos para poder enfrentar al gigante europeo en la gran final. Primero, venció 2 a 1 a Cruz Azul y luego superó por 2 a 0 a Pyramids. Eso le permitió quedarse con los títulos Derbi de las Américas y Challenger Cup.

A diferencia de los Sudamericanos, París Saint-Germain esperó cómodo en esta final. Su última presentación fue el pasado sábado, en una ajustada victoria 3 a 2 sobre Metz por la Ligue 1.

El equipo arbitral de Flamengo vs. PSG

  • A: Ismail Elfath (USA)
  • A1: Corey Parker (USA)
  • A2: Kyle Atkins (USA)
  • 4to: Amin Mohamed (EGI)
  • 5to: Mahmoud Abouelregal (EGI)
  • VAR: Allen Chapman (USA)
  • AVAR: Jarred Gillett (ING)
  • SVAR: Antonio Garcia (URU)
Publicidad

DATOS CLAVE

  • Flamengo y PSG disputan la final de la Copa Intercontinental 2025 en Qatar.
  • El árbitro Ismail Elfath dirigirá la cuarta final internacional de su trayectoria profesional.
  • Ismail Elfath arbitró previamente al Flamengo en la semifinal del Mundial de Clubes 2019.
A horas de jugar la final de la Intercontinental vs. PSG, se confirmó la primera baja de Flamengo para la Copa Libertadores 2026

ver también

A horas de jugar la final de la Intercontinental vs. PSG, se confirmó la primera baja de Flamengo para la Copa Libertadores 2026

Inversión multimillonaria para construir el estadio del equipo más popular de Sudamérica

ver también

Inversión multimillonaria para construir el estadio del equipo más popular de Sudamérica

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
PSG 0-0 Flamengo: el VAR anula el gol porque la pelota se fue al córner
Fútbol Internacional

PSG 0-0 Flamengo: el VAR anula el gol porque la pelota se fue al córner

Qué canal pasa Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025
Fútbol Internacional

Qué canal pasa Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025

Kylian Mbappé le ganó el juicio al PSG, que deberá pagarle 61 millones de euros
Fútbol europeo

Kylian Mbappé le ganó el juicio al PSG, que deberá pagarle 61 millones de euros

Clerc eligió al mejor de la historia y explicó las diferencias entre Djokovic, Federer y Nadal
Tenis

Clerc eligió al mejor de la historia y explicó las diferencias entre Djokovic, Federer y Nadal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo