Quién es el árbitro de Flamengo vs. PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025

Este miércoles 17 de diciembre, Flamengo y París Saint-Germain se ven las caras en el Estadio Áhmad bin Ali de Qatar para definir la Copa Intercontinental 2025. El campeón de la Copa Libertadores estará cara a cara con el de la última UEFA Champions League, con Ismail Elfath como el encargado de impartir justicia.
El colegiado estadounidense de 43 años dirigirá la cuarta final internacional de su carrera. Anteriormente, pitó en duelos decisivos de MLS, Concachampions, Mundial Sub 20, Leagues Cup, Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos, entre otras competiciones.
Será su segunda oportunidad dirigiendo al equipo brasileño y la primera frente al equipo francés. A Flamengo lo conoció en la semifinal del Mundial de Clubes 2019, en una victoria 3 a 1 sobre Al-Hilal.
Cómo llegan Flamengo y PSG
Flamengo tuvo que jugar dos partidos para poder enfrentar al gigante europeo en la gran final. Primero, venció 2 a 1 a Cruz Azul y luego superó por 2 a 0 a Pyramids. Eso le permitió quedarse con los títulos Derbi de las Américas y Challenger Cup.
A diferencia de los Sudamericanos, París Saint-Germain esperó cómodo en esta final. Su última presentación fue el pasado sábado, en una ajustada victoria 3 a 2 sobre Metz por la Ligue 1.
El equipo arbitral de Flamengo vs. PSG
- A: Ismail Elfath (USA)
- A1: Corey Parker (USA)
- A2: Kyle Atkins (USA)
- 4to: Amin Mohamed (EGI)
- 5to: Mahmoud Abouelregal (EGI)
- VAR: Allen Chapman (USA)
- AVAR: Jarred Gillett (ING)
- SVAR: Antonio Garcia (URU)
DATOS CLAVE
- Flamengo y PSG disputan la final de la Copa Intercontinental 2025 en Qatar.
- El árbitro Ismail Elfath dirigirá la cuarta final internacional de su trayectoria profesional.
- Ismail Elfath arbitró previamente al Flamengo en la semifinal del Mundial de Clubes 2019.
ver también
A horas de jugar la final de la Intercontinental vs. PSG, se confirmó la primera baja de Flamengo para la Copa Libertadores 2026
ver también
Inversión multimillonaria para construir el estadio del equipo más popular de Sudamérica