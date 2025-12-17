Es tendencia:
Primer vistazo: la Fórmula 1 reveló cómo será el Alpine de Franco Colapinto y el resto de los autos para el 2026

La Fórmula 1 presentó sus nuevos bocetos sobre cómo lucirán los autos en 2026.

Por Germán Celsan

Develaron los autos de la F1 2026
© Prensa AlpineDevelaron los autos de la F1 2026

Si bien tendremos que esperar al próximo 23 de enero para ver por primera vez en pista al Alpine que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly, en lo que serán los tests de Cataluña, la Fórmula 1 presentó este miércoles un boceto tentativo con el diseño que tendrán los nuevos monoplazas, que darán el puntapié inicial a la nueva era dentro de la categoría.

Con el rediseño del reglamento, tanto en lo que respecta a motores como a chasis y aerodinámica, veremos nuevos autos creados completamente desde cero, y la F1 dio a conocer finalmente el aspecto que tendrán como base tanto el auto que presente Alpine como las otras diez escuderías que participarán del campeonato 2026.

Los diseños de la F1 para los autos del 2026

Bocetos de la Fórmula 1 sobre los autos del 2026. (F1.com)

Bocetos de la Fórmula 1 sobre los autos del 2026. (F1.com)

A raíz de cuestiones aerodinámicas, los autos serán más cortos y angostos, lo cual se traduce en menos peso y mayor agilidad. Además, los autos no tendrán los deflectores sobre los neumáticos delanteros. Neumáticos que, a su vez, también reducirán su tamaño en algunos milímetros.

Se esperan también alerones delanteros curvos, capaces de aprovechar de la mejor forma el nuevo sistema de DRS, que permitirá la apertura del mismo, algo que hasta el 2025 estaba limitado únicamente al alerón trasero. Además, todos los autos podrán ejecutar este sistema, lo cual estaba reservado para autos un segundo o menos por detrás de otro en estos últimos años.

Finalmente, también habrá modificaciones en los tableros que tendrán los pilotos dentro del volante, con nuevas opciones como el botón de ‘Overtake’, que activará mayor potencia eléctrica en la unidad de potencia y permitirá ejecutar sobrepasos.

Franco Colapinto espera el debut en el nuevo auto, que será el 23 de enero.

Franco Colapinto espera el debut en el nuevo auto, que será el 23 de enero.

Este es el esqueleto, el esquema base, a partir del cual están trabajando las once escuderías, que presentarán sus respectivos autos entre enero y febrero del 2026, ya con lo que será el diseño oficial de cada una, por lo que seguramente veremos pequeñas modificaciones con lo presentado este miércoles por la F1.

En síntesis

  • Franco Colapinto debutará con Alpine en los tests de Cataluña el 23 de enero.
  • La Fórmula 1 presentó el boceto de los monoplazas para el nuevo reglamento 2026.
  • Los nuevos autos incluirán un botón de ‘Overtake’ para aumentar la potencia eléctrica
