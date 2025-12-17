La venta millonaria que cerró Racing mientras busca concretar la continuidad de Gustavo Costas

Después de cerrar la temporada, donde Racing se quedó en la puerta de la gloria y no pudo sumar el título del Torneo Clausura, los directivos comenzaron la gestión para que Gustavo Costas continúe al frente del plantel durante lo que resta de la gestión.

A lo largo de las últimas horas, BOLAVIP pudo confirmar que Diego Milito le ofreció al representante de Costas un contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, y dado a que todavía no se pusieron de acuerdo en lo económico, no está definido su futuro. Pero en el mientras tanto, atendieron otras situaciones.

Luego de convertir uno de los goles para que SC Internacional evitara el descenso, los directivos brasileños le comunicaron a Racing que ejecutarán la opción de compra por Johan Carbonero, la cual está fijada en 4 millones de dólares por el 75% del pase.

Dado a que Once Caldas es dueño del porcentaje restante, a la Academia le ingresará 3 millones de la moneda estadounidense, pero aún está pendiente el pago del cargo (USD 350.000) para obtener el préstamo del colombiano de 26 años con pasado en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Por otra parte, hay que destacar que, por los inconvenientes financieros que acarreaban los de Porto Alegre, cuando se llegó al acuerdo, a principio de año, Milito aceptó que el desembolso del dinero por el delantero nacido en Santander de Quilichao, sea en cuotas.

Johan Carbonero seguirá en SC Internacional. (Getty Images)

El paso de Johan Carbonero por Racing

Desde mediados de 2022 hasta fines de 2024, Johan Carbonero defendió la camiseta de Racing en 65 partidos: convirtió 8 goles y aportó cuatro asistencias. Además, el futbolista surgido de las formativas de Once Caldas, conquistó tres títulos: Trofeo de Campeones (2022), Supercopa Internacional (2023) y Copa Sudamericana (2024).

