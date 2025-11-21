Salió campeón de la Copa Libertadores con Gallardo y lo defendió en medio de la crisis River: “Le estuvo costando”

En medio de aguas turbulentas, River se juega su última gran chance del año ante Racing: ser campeón del Torneo Clausura para clasificar a la Copa Libertadores 2026 y no depender de resultados ajenos. Claro está que el presente no es ideal. Por eso, ante la crisis futbolística y los cuestionamientos que rodean al plantel y a Marcelo Gallardo, una voz autorizada que fue clave en las conquistas del ciclo salió en defensa del Muñeco.

Se trata de Leonel Vangioni, campeón de la Copa Libertadores con el equipo de Núñez, quien no dudó en reconocer las dificultades que atraviesa el equipo como tampoco tardó en respaldar públicamente al entrenador. “Este último tiempo (a River) le estuvo costando“, comenzó en diálogo con ESPN.

Luego, no dudaría en rendirse a los pies del Muñeco. En esa línea, aseguró que la situación es temporal y que, conociendo la dedicación de Gallardo, la mejora es inminente. “River tiene un técnico que trabaja, todo lo que hizo fue porque trabaja, no fue casualidad. Uno, conociéndolo, sabe, tiene la tranquilidad de que va a ser el River que supo ser en su momento“, aseveró.

Vangioni concluyó su defensa asegurando que, si Gallardo sigue al frente del equipo, es porque tiene la convicción de poder revertir la mala racha. “La fuerza interna la debe tener, porque sino hubiera dado un paso al costado. Estoy seguro que va a encontrarle la vuelta y va a sacar a River de este mal momento“, cerró. El mensaje de optimismo llega en un momento clave: en la previa del duelo clave ante Racing por los octavos de final del Clausura.

Vangioni, pilar del primer ciclo de Gallardo, enfrentando a Boca.

Vale recordar que el paso de Vangioni por River se extendió de 2013 a 2016, años durante los cuales alcanzó a disputar 129 partidos. Su mejor versión la encontró con la llegada de Gallardo, con quien alzó la Copa Libertadores, Sudamericana, Recopa y Suruga Bank. Actualmente, lleva un semestre sin equipo, tras un breve paso por Quilmes.

Las dudas de Gallardo para enfrentar a Racing

Pensando su visita a Avellaneda, el próximo lunes, Gallardo ya comenzó a diseñar el equipo titular. En ese sentido, recibió buenas noticias con el regreso de Kevin Castaño tras su participación con la Selección de Colombia y espera que Matías Galarza Fonda haga lo mismo en las próximas horas tras su actuación con Paraguay.

Mientras tanto, la única duda para el entrenador aparecería en la parte ofensiva: existe la posibilidad de que Sebastián Driussi salga del once inicial para darle lugar a Facundo Colidio. Así las cosas, el once tentativo de River para visitar a la Academia sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Portillo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

