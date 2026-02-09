El comienzo de Vélez en el Torneo Apertura es esperanzador. Los de Guillermo Barros Schelotto superaron a Boca por 2 a 1 y llegaron a los 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate. Frente al Xeneize tuvieron una figura excluyente que fue determinante para el resultado: Matías Pellegrini marcó los dos tantos para el Fortín, mientras que Iker Zufiarre fue el autor del descuento.

Guillermo Barros Schelotto vivió un partido especial. Si bien se debe a Vélez, sus años en Boca como jugador hicieron que sea una jornada distinta. El Mellizo es ídolo del Xeneize, allí tuvo dos pasos sumamente recordados y fue determinante para la conquista de títulos inolvidables, muchos de ellos con Carlos Bianchi como entrenador.

¿Bianchi feliz?

Carlos Bianchi hizo historia en Vélez tanto en su rol de jugador como también de entrenador, a comienzos de la década del 90, pero también se ganó el amor incondicional de los hinchas de Boca, elenco con el que lo ganó todo entre fines de los 90 y comienzos de los 2000.

A Guillermo Barros Schelotto le preguntaron en la conferencia de prensa si creía que Bianchi estaba feliz y dijo: “Creo que Bianchi estaría contento con respecto a Vélez que es su equipo, también tiene pasado en Boca y tendrá sus sentimientos, pero feliz también de ser el entrenador de Vélez y que lo he tenido mucho tiempo, así que imagino que debe estar feliz, más allá del sentimiento que debe tener por Boca que debe ser grande también“.

El Mellizo ante Boca. (Foto: Getty).

El comentario de Guillermo que hizo reír a todos los periodistas

En la semana, en las inmediaciones de la Villa Olímpica -donde entrena Vélez- apareció una avioneta con un mensaje claro: “Traigan refuerzos, la p… que los parió”. En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Boca, al Mellizo le preguntaron al respecto y su respuesta hizo reír a todos.

“La avioneta la mandé yo, ja”, afirmó el Mellizo e inmediatamente se produjo una risa general en la sala de prensa. Además, agregó: “Fue hace unas semanas atrás y no sabemos si fue un hincha o no. Yo creo que fue alguien que pasaba y se aprovechó, ja”.

DATOS CLAVE