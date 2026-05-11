La Liga Profesional confirmó este lunes las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Apertura y anunció una modificación en el cronograma de uno de los partidos más esperados de la instancia: Rosario Central y Racing cambió de horario para su duelo del miércoles en el Gigante de Arroyito.
El encuentro entre el Canalla y la Academia estaba previsto originalmente para las 19, pero finalmente comenzará a las 18:45 “por cuestiones televisivas”. De esta manera, el cruce se adelantará 15 minutos respecto de la programación inicial, aunque mantendrá su fecha y sede sin modificaciones.
El resto de la programación se mantendrá sin cambios. La actividad comenzará el martes con Belgrano vs. Unión desde las 19, mientras que Argentinos Juniors recibirá a Huracán a las 21:30. Ya el miércoles, además del cruce en Rosario, River enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 21:30 en el Monumental.
#Programación | Por cuestiones televisivas, el partido entre @RosarioCentral y @RacingClub se jugará el miércoles 13/5 a las 18:45 (estaba programado para las 19:00). pic.twitter.com/TqQuNjTfAD— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 11, 2026
Los árbitros confirmados para los cuartos de final
Belgrano vs. Unión
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Salomé Di Iorio
Argentinos vs. Huracán
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro Asistente 1: Pablo González
- Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Diego Ceballos
Rosario Central vs. Racing
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Adrián Delbarba
River vs. Gimnasia
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Iván Núñez
Todos los cruces de cuartos de final del Apertura
- Belgrano vs. Unión – martes 12 de mayo a las 19
- Argentinos vs. Huracán – martes 12 de mayo a las 21.30
- Rosario Central vs. Racing – miércoles 13 de mayo a las 18:45
- River vs. Gimnasia (LP) – miércoles 13 de mayo a las 21:30