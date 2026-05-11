Previo a confirmarse los árbitros para los cruces, la organización realizó una modificación en el duelo entre el Canalla y la Academia.

La Liga Profesional confirmó este lunes las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Apertura y anunció una modificación en el cronograma de uno de los partidos más esperados de la instancia: Rosario Central y Racing cambió de horario para su duelo del miércoles en el Gigante de Arroyito.

El encuentro entre el Canalla y la Academia estaba previsto originalmente para las 19, pero finalmente comenzará a las 18:45 “por cuestiones televisivas”. De esta manera, el cruce se adelantará 15 minutos respecto de la programación inicial, aunque mantendrá su fecha y sede sin modificaciones.

El resto de la programación se mantendrá sin cambios. La actividad comenzará el martes con Belgrano vs. Unión desde las 19, mientras que Argentinos Juniors recibirá a Huracán a las 21:30. Ya el miércoles, además del cruce en Rosario, River enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 21:30 en el Monumental.

#Programación | Por cuestiones televisivas, el partido entre @RosarioCentral y @RacingClub se jugará el miércoles 13/5 a las 18:45 (estaba programado para las 19:00). pic.twitter.com/TqQuNjTfAD — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 11, 2026

Los árbitros confirmados para los cuartos de final

Belgrano vs. Unión

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

Argentinos vs. Huracán

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Publicidad

Rosario Central vs. Racing

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

River vs. Gimnasia

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

Todos los cruces de cuartos de final del Apertura

Belgrano vs. Unión – martes 12 de mayo a las 19

– martes 12 de mayo a las 19 Argentinos vs. Huracán – martes 12 de mayo a las 21.30

– martes 12 de mayo a las 21.30 Rosario Central vs. Racing – miércoles 13 de mayo a las 18:45

– miércoles 13 de mayo a las 18:45 River vs. Gimnasia (LP) – miércoles 13 de mayo a las 21:30