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Fútbol argentino

La Liga Profesional cambió el horario de Rosario Central vs. Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura

Previo a confirmarse los árbitros para los cruces, la organización realizó una modificación en el duelo entre el Canalla y la Academia.

Rosario Central recibirá a Racing en Arroyito.
© Prensa CARCRosario Central recibirá a Racing en Arroyito.

La Liga Profesional confirmó este lunes las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Apertura y anunció una modificación en el cronograma de uno de los partidos más esperados de la instancia: Rosario Central y Racing cambió de horario para su duelo del miércoles en el Gigante de Arroyito.

El encuentro entre el Canalla y la Academia estaba previsto originalmente para las 19, pero finalmente comenzará a las 18:45 “por cuestiones televisivas”. De esta manera, el cruce se adelantará 15 minutos respecto de la programación inicial, aunque mantendrá su fecha y sede sin modificaciones.

El resto de la programación se mantendrá sin cambios. La actividad comenzará el martes con Belgrano vs. Unión desde las 19, mientras que Argentinos Juniors recibirá a Huracán a las 21:30. Ya el miércoles, además del cruce en Rosario, River enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 21:30 en el Monumental.

Los árbitros confirmados para los cuartos de final

Belgrano vs. Unión

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
  • Árbitro Asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Joaquín Gil
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Salomé Di Iorio

Argentinos vs. Huracán

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro Asistente 1: Pablo González
  • Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Felipe Viola
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Diego Ceballos

Rosario Central vs. Racing

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Pablo Dóvalo
  • AVAR: Adrián Delbarba

River vs. Gimnasia

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
  • Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Iván Núñez

Todos los cruces de cuartos de final del Apertura

  • Belgrano vs. Unión – martes 12 de mayo a las 19
  • Argentinos vs. Huracán – martes 12 de mayo a las 21.30
  • Rosario Central vs. Racing – miércoles 13 de mayo a las 18:45
  • River vs. Gimnasia (LP) – miércoles 13 de mayo a las 21:30
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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