El delantero ex Boca fue presentado en el club galo y en su primera nota en exclusiva con el canal del equipo de Belo Horizonte, habló sobre sus aspiraciones a futuro entre otras cuestiones.

Tras estar apartado del grupo los últimos seis meses debido a la negativa para renovar su vínculo, Cristian Pavón se marchó de Boca en condición de libre y se convirtió en nuevo jugador de Atlético Mineiro. Su llegada al Galo era algo confirmado desde hace meses, debido a que el cordobés de 26 años había firmado un precontrato en el último mercado de pases, algo que realizó una vez que confirmó la ruptura de lazos con el Xeneize.

Kichan supo ser clave en Boca supo ser clave en la etapa 2016-2018, donde el Xeneize llegó a obtener un bicampeonato con el extremo como gran figura, algo que lo llevó en aquel entonces a estar en el radar de gigantes de Europa e incluso lo llevaron a la Selección Argentina, donde jugó el Mundial de Rusia 2018 de la mano de Jorge Sampaoli.

En su segundo día como futbolista del conjunto brasileño, Cristian Pavón fue entrevistado por el canal del club de Belo Horizonte para presentarse ante sus hinchas en las redes sociales. Allí, habló de todo, donde incluyó las conversaciones que tuvo con los argentinos que ya son parte del plantel como el ex River Ignacio Fernández y Matías Zaracho, además de sus aspiraciones como futbolista del Atlético Mineiro, donde manifestó que sus intenciones eran que el club pelee por todo y hacer lo posible para lograrlo.

Sin embargo, no se quedó solamente con lo que pueda llegar a lograr en Mineiro, sino que también se ilusionó con la chance de regresar en algún momento a la Selección Argentina teniendo buen rendimiento con la camiseta gala: "Uno siempre sueña con volver, ojalá se me dé de nuevo. Voy a tratar de demostrar lo que yo sé hacer para poder estar ahí de nuevo en la Selección y aportar lo mío como lo hice cuando me tocó estar", confesó.

Así, luego de sus primeras palabras como jugador de Atlético Mineiro, Pavón dejó en claro que uno de los motivos por los que eligió jugar allí es por la continuidad que puede tener. Cabe destacar que en su mejor momento en Boca, llegó a disputar más de 70 partidos consecutivos, algo que lo potenció y lo hizo ganarse ese hueco en la Selección. ¿Tendrá una segunda oportunidad pero ahora de la mano de Scaloni?