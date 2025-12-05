Luego de sonar en River, Darwin Núñez tomó una drástica decisión para su carrera

En River saben a la perfección que para 2026 tendrán que llegar refuerzos de jerarquía. El presupuesto para incorporaciones es de 20 millones de dólares y se apunta a contratar un lateral izquierdo, un volante central, un volante creativo y un delantero de área. Para este último puesto, apareció en el radar Darwin Núñez, atacante uruguayo con pasado reciente en Liverpool que actualmente se desempeña en Al Hilal.

Si bien sonó como un rumor, la realidad es que River nunca consultó por él, ni del entorno del futbolista buscaron que regrese al fútbol sudamericano. En Núñez tienen un objetivo claro y es Luciano Gondou para reforzar la ofensiva. Cabe destacar que del Millonario se fue recientemente Miguel Ángel Borja, que solía ser una alternativa para el ataque.

Darwin tomó una decisión

El periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, dejó en claro que Darwin Núñez plantea continuar en Al Hilal, al menos un tiempo más. Además, indició que está concentrado en su equipo y que no planea salir en este mercado de pases. Cabe destacar que en lo que respecta a cuestiones salariales, no hay equipo sudamericano que pueda competir con los clubes árabes.

Los números de Darwin Núñez en Al Hilal

Núñez arribó a Al Hilal a mediados de 2025 y firmó contrato hasta julio de 2028. Desde su llegada al elenco árabe, el delantero uruguayo acumula once partidos jugados en los que convirtió cinco goles, brindó dos asistencias y recibió una tarjeta amarilla. En total lleva jugados 666 minutos.

