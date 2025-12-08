Es tendencia:
Boca hoy: la continuidad de Úbeda, el mensaje de Paredes y la contradicción del entorno de Zeballos

Las novedades más importantes del Xeneize en este lunes 8 de diciembre.

Por Marco D'arcangelo

Claudio Úbeda, DT de Boca.
Por la semifinal del Torneo Clausura, Boca perdió 1 a 0 contra Racing en La Bombonera y quedó eliminado del certamen, por lo que terminó su temporada. Luego de esto, Claudio Úbeda puso en duda su continuidad y Leandro Paredes le dejó un mensaje a los hinchas.

Incertidumbre por el futuro de Úbeda en Boca

Racing dio el golpe en La Bombonera y eliminó a Boca del Torneo Clausura en semifinales. Los de Claudio Úbeda habían superado a Talleres y Argentinos Juniors sin brillar y en esta oportunidad no pudieron ante un equipo que cuenta con futbolistas de jerarquía y la hicieron pesar. Ante esta situación, la continuidad de Claudio Úbeda en el Xeneize quedó en duda y el propio entrenador habló del tema.

Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa tras la caída ante Racing y le preguntaron por su continuidad de cara al 2026. El Sifón no dudó y afirmó: “Lo lógico es que vamos a pensar y ver cómo sigue todo. Obviamente que hablaremos con Román y Chelo de todo lo que viene por delante. No esperábamos tener que finalizar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir avanzando, entonces seguramente ahora planificaremos para lo que viene”.

Desde el entorno de Zeballos apuntaron contra Úbeda

Boca no pudo con Racing en La Bombonera y quedó eliminado del Torneo ClausuraLos de Gustavo Costas se impusieron por 1 a 0 con un gol de Maravilla Martínez y sacaron boleto a la gran final del torneo local, que se jugará el próximo sábado en Santiago del Estero. El rival lo conocerá este lunes y saldrá del ganador del duelo entre Estudiantes y Gimnasia.

Uno de los momentos más polémicos de la noche fue cuando Claudio Úbeda decidió sacar a Exequiel Zeballos a los 25 minutos del segundo tiempo. El Changuito es el futbolista más desequilibrante de Boca y su ausencia se sintió. En su lugar ingresó Alan Velasco, que no pesó en los 20 minutos que estuvo en cancha.

La Inteligencia Artificial le recomendó cinco entrenadores a Boca

Luego de la derrota de Boca ante Racing por 1 a 0 en la semifinal del Torneo Clausura, el entrenador Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa, en donde reveló que hablará con Juan Román Riquelme y la dirigencia para determinar su continuidad de cara a la temporada 2026.

En este contexto, la Inteligencia Artificial Gemini, hizo un análisis con cinco posibles entrenadores para el elenco de la Ribera de cara al 2026, año en el que volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores tras dos temporadas sin estar presente. 

El sentido mensaje de Leandro Paredes

En condición de local en La Bombonera, Boca no se pudo hacer fuerte y perdió 1 a 0 con Racing en la semifinal del Torneo Clausura. De esta manera, se terminó un mal año futbolístico y por segunda temporada consecutiva no sumó ningún título. 

Poco después de la finalización del encuentro, el capitán del Xeneize, Leandro Paredes, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que le dejó un mensaje a los hinchas del elenco de la Ribera después de no haber cumplido con el objetivo de ser campeón a nivel local. 

La polémica decisión de Claudio Úbeda con los jugadores

En la tarde-noche del domingo, Boca perdió 1-0 ante Racing y fue eliminado en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Con gol de Adrián Martínez y envuelto en una nueva polémica por la inesperada salida de Exequiel Zeballos que era el mejor de la cancha, el Xeneize llegó al cierre de su temporada y volverá a ver una final desde afuera. En ese contexto, Claudio Úbeda tomó una decisión…

