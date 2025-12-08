Este lunes feriado en Argentina, Gimnasia y Esgrima recibe a Estudiantes de La Plata por la semifinal del Torneo Clausura 2025. El partido que se disputa en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, comienza a partir de las 17 horas y cuenta con el arbitraje de Facundo Tello. El encuentro es transmitido por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports, aunque podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.
Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por la semifinal del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto
En el clásico platense, el Lobo recibe al Pincha en el Bosque por un lugar en la final del campeonato, donde espera Racing.
Los jugadores, a calentar
Los futbolistas de Gimnasia y Estudiantes ya realizan los trabajos precompetitivos en el campo de juego.
¡FORMACIONES CONFIRMADAS!
Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.
Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Lucas Alario.
Empieza a llenarse el Bosque
Para vivir un nuevo clásico de La Plata, los hinchas de Gimnasia comienzan a colmar las tribunas del Estadio Juan Carmelo Zerillo.
Arribó Gimnasia y los hinchas exigen
Al grito del "para ser campeón, hoy hay que ganar", los fanáticos recibieron al plantel que llegó al Bosque con mucho ánimo.
Cómo llegó Estudiantes a la semifinal
En la fase regular del campeonato doméstico, el Pincha terminó octavo y por eso todas las llaves son de visitante. En octavos de final venció 1-0 a Rosario Central en Arroyito y viene de vencer 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.
El camino de Gimnasia a la semifinal
El Lobo terminó séptimo en la fase regular del Torneo Clausura, por lo que jugó sus duelos de visitante. En octavos de final venció 2-1 a Unión en Santa Fe y en cuartos de final le ganó 2-0 a Barracas Central.
El árbitro y sus acompañantes
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
- Cuarto árbitro: Sebastian Zunino
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suarez
Racing espera por el otro finalista
En la tarde-noche del domingo, la Academia venció 1-0 a Boca en La Bombonera y sacó pasaje a Santiago del Estero para disputar la final del Torneo Clausura 2025.
Posibles formaciones de Gimnasia y Estudiantes
Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres.
Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías.
Palabra autorizada