Torneo Clausura

Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por la semifinal del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

En el clásico platense, el Lobo recibe al Pincha en el Bosque por un lugar en la final del campeonato, donde espera Racing.

Los jugadores, a calentar

Los futbolistas de Gimnasia y Estudiantes ya realizan los trabajos precompetitivos en el campo de juego.

¡FORMACIONES CONFIRMADAS!

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Lucas Alario.

Empieza a llenarse el Bosque

Para vivir un nuevo clásico de La Plata, los hinchas de Gimnasia comienzan a colmar las tribunas del Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Arribó Gimnasia y los hinchas exigen

Al grito del "para ser campeón, hoy hay que ganar", los fanáticos recibieron al plantel que llegó al Bosque con mucho ánimo.

Cómo llegó Estudiantes a la semifinal

En la fase regular del campeonato doméstico, el Pincha terminó octavo y por eso todas las llaves son de visitante. En octavos de final venció 1-0 a Rosario Central en Arroyito y viene de vencer 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

El camino de Gimnasia a la semifinal

El Lobo terminó séptimo en la fase regular del Torneo Clausura, por lo que jugó sus duelos de visitante. En octavos de final venció 2-1 a Unión en Santa Fe y en cuartos de final le ganó 2-0 a Barracas Central.

El árbitro y sus acompañantes

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
  • Cuarto árbitro: Sebastian Zunino
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suarez

Racing espera por el otro finalista

En la tarde-noche del domingo, la Academia venció 1-0 a Boca en La Bombonera y sacó pasaje a Santiago del Estero para disputar la final del Torneo Clausura 2025.

Posibles formaciones de Gimnasia y Estudiantes

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías.

Por Nahuel De Hoz

Marcelo Torres y Santiago Ascacibar, protagonistas de Gimnasia y Estudiantes de La Plata.
Este lunes feriado en Argentina, Gimnasia y Esgrima recibe a Estudiantes de La Plata por la semifinal del Torneo Clausura 2025. El partido que se disputa en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, comienza a partir de las 17 horas y cuenta con el arbitraje de Facundo Tello. El encuentro es transmitido por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports, aunque podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Ni Gallardo ni ningún otro: Costas lo hizo de nuevo y demostró que es el mejor DT del fútbol argentino

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

