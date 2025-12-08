Es tendencia:
River inició negociaciones por Julio Soler, uno de los apuntados por Marcelo Gallardo

El Millonario ya planea su 2026 y el mercado de pases será clave para que Gallardo enderece el barco.

Por Agustín Vetere

Julio Soler, en el radar de River.
© GettyJulio Soler, en el radar de River.

La eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 cerró anticipadamente un año para el olvido en River Plate. A pesar de la presencia de Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, el Millonario no cumplió sus objetivos y ya piensa en el 2026.

Para colmo, la derrota de este domingo de Boca decretó la clasificación de los de Núñez a la próxima Copa Sudamericana. La limpieza en el plantel ya comenzó, pero el Muñeco y la directiva ya trabajan seriamente en conseguir incorporaciones para jerarquizar a un equipo que tendrá doble competencia.

Uno de los primeros nombres sobre la mesa para este mercado de pases fue el de Julio Soler. El exlateral izquierdo de Lanús fue vendido en el comienzo del año a Bournemouth, pero no corre con regularidad en la Premier League, por lo que aparece como una buena opción para reforzar al Millonario.

Incluso, el nacido en Paraguay ya formó parte de convocatorias con la Selección Argentina, por lo que sueña con entrar en la lista para el Mundial 2026. Para ello, necesitará sumar minutos recurrentemente y a gran nivel durante el próximo semestre. Tras conocerse que Soler tiene el interés de vestir la banda, River aceleró en las últimas horas.

Según pudo saber BOLAVIP, la dirigencia del Millonario negocia directamente con Bournemouth a través de su gerente de fútbol Mariano Barnao. Tiago Pinto, quien ocupa el mismo cargo en el club inglés, lleva las conversaciones en aquellas latitudes.

La modalidad que ya se negocia es la de un préstamo con opción de compra, algo viable para River. Ahora, depende de la intención de Soler que se logre completar este movimiento.

Los números de Julio Soler con Bournemouth

El gran daño económico que sufrirá River por haber clasificado a la Copa Sudamericana

El gran daño económico que sufrirá River por haber clasificado a la Copa Sudamericana

En lo que va del 2025, Soler disputó un total de 8 compromisos con la camiseta de Bournemouth entre todas las competencias. Fueron en total 267 minutos, sin goles hasta el momento. Sobre todo su actuación en el Mundial Sub 20 disparó su cotización, elevada hasta los 8 millones de euros, según Transfermarkt.

Datos clave

  • River Plate clasificó a la Copa Sudamericana tras quedar eliminado del Clausura 2025.
  • Negocian el préstamo de Julio Soler desde Bournemouth con opción de compra.
  • El defensor suma 8 partidos en 2025 y cotiza 8 millones de euros.
agustín vetere
Agustín Vetere

