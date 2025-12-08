El director técnico argentino que está entre los 5 candidatos para reemplazar a Xabi Alonso en Real Madrid

La llegada de Xabi Alonso al banco de Real Madrid renovó la ilusión de los hinchas blancos, aferrados a los buenos rendimientos de su Bayer Leverkusen. Aunque tuvo un buen comienzo en el Merengue, sus resultados se desmoronaron en el último mes.

Real Madrid ganó apenas 2 de sus últimos 7 partidos, lo que le costó la cima en LaLiga y estar lejos de asegurar su presencia directa en los octavos de final de la Champions League. Para colmo, la derrota de este domingo ante Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu complicó el panorama.

Los de la capital española quedaron ahora a 4 puntos del líder, Barcelona, y ahora tendrán una nueva prueba de fuego, ante Manchester City ante el peligro de salir de los 8 mejores de la Fase Liga del certamen europeo. En ese contexto, Mundo Deportivo adelantó que ya hay nombres en la órbita de Real Madrid para reemplazarlo en caso de que Florentino Pérez quiera accionar su salida.

Uno de los entrenadores en consideración es nada menos que Santiago Solari. El exmediocampista actúa como director de fútbol en el Merengue y ya ha tomado las riendas del equipo en el pasado. Incluso, sonó para dirigir el Mundial de Clubes, algo que finalmente terminó haciendo Xabi Alonso.

La lista de potenciales candidatos al puesto se completa con nombres fuertes como los de Zinedine Zidane y Jürgen Klopp, además de otras leyendas de la casa como Raúl González Blanco y Álvaro Arbeloa.

Los números de Xabi Alonso como DT de Real Madrid

En lo que va de la temporada, luego de la disputa del Mundial de Clubes, el español cosechó poco más del 75% de los puntos en juego. Fueron 15 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Sin embargo, la última mala racha es la que lo puso contra las cuerdas y lo alejó de los objetivos.

