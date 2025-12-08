Es tendencia:
Gimnasia y Estudiantes se enfrentan por las semifinales del Torneo Clausura: videos, goles e incidencias

Por un lugar en el partido definitorio, La Plata se viste de gala para el clásico más trascendental en las últimas décadas.

Por Bruno Carbajo

La ciudad de La Plata vive una de sus jornadas deportivas más memorables de la era moderna -o de la historia-. Gimnasia y Estudiantes se enfrentan, este lunes desde las 17, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por las semifinales del Torneo Clausura, en una nueva edición del clásico. Se trata del primer duelo eliminatorio entre ambos desde la Copa Sudamericana 2014 (triunfo Pincha), aunque ahora cuenta con el condimento de ser por un lugar en la final en el Estadio Madre de Ciudades ante Racing. El árbitro designado es Facundo Tello, mientras que la televisación está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

La formación de Gimnasia vs. Estudiantes

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

La formación de Estudiantes vs. Gimnasia

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Lucas Alario.

