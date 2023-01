Kun Agüero vuelve a jugar al fútbol para disputar un partido amistoso de Barcelona de Guayaquil. ¿Por qué el ex futbolista argentino puede jugar el partido de Noche Amarilla y qué pasó con su problema cardíaco?

Segio Kun Agüero dirá presente en una cancha de fútbol después de casi dos años de su retiro, el cual fue forzado por un problema cardíaco conocido como arritmia. Ahora volverá a jugar en un partido amistoso en Barcelona de Guayaquil.

El encuentro, conocido hace años como Noche Amarrilla, es un evento organizado por el club ecuatoriano con la intención de presentar a su plantilla para cada temporada. Durante todas las pretemporadas, juegan este partido de exhibición donde asiste una estrella mundial retirada como invitado.

En ocasiones anteriores, los invitados fueron Ronaldinho, y los años siguientes fueron Diego Forlán, Kaká, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Javier Mascherano y Carlos Tevez.

Si bien el Kun Agüero lleva dos años retirado por una arritmia que le afecta el corazón y le impide desarrollar actividad deportiva de alto rendimiento, el ex delantero explicó los motivos de su presencia en la Noche Amarilla.

El argentino detalló en una transmisión de su cuenta Twitch lo siguiente: “Espero con ansiedad estar ahí y divertirme. Estoy controlado por el tema de mi corazón, pero me siento muy bien, tengo un chip para llevar el control, por lo que sí podré jugar”.

¿Por qué el Kun Agüero puede jugar con Barcelona de Guayaquil si tiene la arritmia en el corazón?

