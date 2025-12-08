El nuevo revés que sufrió Miguel Borja tras irse libre de River

Luego de un mal año futbolístico en el que no pudo mostrar su mejor versión, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja dejó de entrar en los planes de Marcelo Gallardo, por lo que no se renovó su contrato y se marchó libre de River tras tres temporadas y media en la institución.

De cara al 2026, el ‘Colibrí’ comenzó a recibir llamados de distintos equipos del exterior, pero en las últimas horas recibió un duro revés, ya que uno de los clubes que lo tenía en el radar decidió desistir de su contratación, por lo que su futuro todavía es incierto.

Es que, según lo informado por el medio Vamos Azul, Borja no entra en los planes del director deportivo del club, Iván Alonso, por lo que no iniciaron las conversaciones formales, a pesar de que distintos medios mexicanos afirmaron que la Máquina Cementera estaba a un paso de cerrar su fichaje.

Los dos motivos por los que desistieron su llegada fueron contundentes: su edad y su salario. El colombiano cumplirá 33 años en 2026 y el sueldo alto que percibía en River son las dos claves por las que Cruz Azul decidió buscar por otro lado, descartando así su llegada a México.

“En La Noria no están buscando nombres de renombre inmediato con una edad avanzada, sino perfiles capaces de sostener un ciclo de 5 a 7 años”, afirmó la fuente citada anteriormente para explicar cómo es el proyecto deportivo que maneja el ex River, Iván Alonso.

De esta manera, Borja continuará entrenando con un preparador físico, a la espera de nuevas ofertas para la próxima temporada. Cabe destacar que su vínculo con River es hasta el 31 de diciembre, pero ya fue licenciado por el club, por lo que no se sumará a la pretemporada que inicia el 20 de diciembre.

Pensando en posibles destinos para el colombiano, equipos del fútbol mexicano como Tigres y Pumas UNAM siguen de cerca su situación, por lo que en los próximos días podrían hacerle una oferta. Además, Junior de Barranquilla y Alianza Lima también lo tienen en carpeta.

Borja habló tras su salida de River

“¿Qué le diría al hincha? Que muchas gracias, porque confiaron en mí. Donde iba siempre el respeto para mí es todo, nunca un insulto cuando salía con mi familia, nunca viví momentos desagradables”, comentó el colombiano en diálogo con Picado TV.

Y agregó con un deseo para el futuro, ya lejos del mundo River: “Espero que las puertas de River queden abiertas para cuando me toque ir a verlo jugar y poder hacerles fuerza para que salgan campeones“.

En síntesis