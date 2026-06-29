El defensor uruguayo regresó a Montevideo junto al Loco en un vuelo comercial y enfrentó a la prensa que lo esperó en el aeropuerto.

El paso de la Selección de Uruguay por el Mundial 2026 fue lamentable. Los campeones del mundo en 1930 y 1950 integraron el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Con dos empates y una derrota, los de Marcelo Bielsa quedaron eliminados en fase de grupos y se desató un escándalo.

El ciclo de Marcelo Bielsa inició de gran manera, pero todo se rompió el 2024 cuando Luis Suárez cuestionó al argentino. Eso hizo que varios futbolistas tomen el mismo camino y también hubo referentes históricos que lo hicieron, por lo que las aguas están divididas desde hace mucho tiempo.

Es difícil encontrar el éxito deportivo si todos no tiran para el mismo lado y en Uruguay quedó en claro que hubo palos en la rueda. Marcelo Bielsa dejará de ser el entrenador -seguramente lo anuncie el próximo martes- aunque también se estima que habrá un recambio importante de jugadores.

Cáceres bancó a Bielsa

Sebastián Cáceres regresó a Montevideo junto a Marcelo Bielsa en el mismo vuelo comercial y este lunes dialogó con la prensa. En sus declaraciones respaldó al argentino y analizó el flojo Mundial de la Celeste: “Obviamente estamos muy triste por el resultado porque no se consiguió el objetivo, a pesar de que nos habíamos preparado muy bien”.

Además, agregó: “Creíamos que habíamos hecho una buena preparación para poder competir, no se pudo y obviamente la tristeza es de todos, me imagino también de todo el país que obviamente estarían ilusionados como nosotros y no pudimos concretar los objetivos”.

Cáceres ante España. (Foto: Getty).

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En relación a Bielsa dijo: “Lo que pasó en la interna no lo voy a decir. Sí puedo decir que hubo cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver, que no fueron como las dijeron, se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver. Creo que se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo y creo que esas cosas no van, me parece que no fue lo correcto“.

“Puedo hablar por mi. Yo tengo todo el respeto hacia Marcelo y mucho agradecimiento. Capaz alguno puede opinar distinto, pero a rasgos generales la mayoría sabe como fueron las cosas”, afirmó el defensor uruguayo que se desempeña en América de México.

Marcelo Bielsa quedó eliminado en fase de grupos del Mundial con Uruguay. (Foto: Getty).

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Errores puntuales

“Recibimos goles que no deberíamos haber recibido y cuando esas cosas pasan, y te pasan en prácticamente todos los partidos, todo se hace cuesta arriba la dificultad para poder conseguir las cosas y es muy difícil competir de esa forma“, completó Sebastián Cáceres.

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