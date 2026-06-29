La Selección de Uruguay protagonizó un Mundial 2026 deplorable. Empató en su debut ante Arabia Saudita, igualó frente a Cabo Verde y finalmente perdió contra España, por lo que con solamente dos puntos acumulados quedó eliminado en la fase de grupos. Los escándalos en La Celeste vienen desde hace un tiempo y el eje central siempre estuvo puesto en la relación entre Marcelo Bielsa y los jugadores.

Declaraciones de pesos pesados como Luis Suárez hicieron que lo que empezó siendo un ciclo que despertaba ilusión terminó siendo una verdadera pesadilla. Marcelo Bielsa dejará su cargo y lo hará oficial el próximo martes, pero la AUF ya busca reemplazante y en las últimas horas quien se ofreció a conducir los destinos de la selección que ganó los Mundiales de 1930 y 1950 es Diego Forlán.

En diálogo con ESPN, a Cachavacha le consultaron si sería entrenador de la Selección de Uruguay y no dudó: “Claro, por supuesto que voy, ¿sabes cómo voy?”. Además, agregó: “Yo prefiero a un técnico uruguayo, porque los tenemos, aunque no me disgustó la elección de Bielsa. Por cómo estamos, no es momento para tirar nombres”.

Forlán como DT

El ex atacante de Independiente y Manchester United tuvo dos breves experiencias como entrenador. La primera de ellas fue a comienzos de 2020 en Peñarol. Fueron solamente 11 partidos dirigidos antes de marcharse con el detalle no menor de la pandemia del Covid-19 de por medio. Ya en 2021estuvo durante 12 encuentros en Atenas de San Carlos de Uruguay.

Diego Forlán en 2026. (Foto: Getty).

Forlán analizó el Mundial de Uruguay

La figura del Mundial 2010 analizó la participación de la Celeste en 2026: “Me dolió mucho el partido con Arabia. Nos costó el primer tiempo; ellos encontraron el gol de pelota quieta. En el segundo, tuvimos chances y terminamos bien. Esos fueron tres puntos clave porque, habiendo empatado España, ganando esos tres puntos estabas ahí. Esos tres puntos fueron letales”.

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“Con Cabo Verde lo dimos vuelta en dos minutos y empieza bien. Pero, de un lateral, la pifia uno (Mathías Olivera), Nando Muslera quiere salir a corregir, sale mal y nos terminan haciendo el 2-2″, agregó Forlán. “Cuando vos no sos contundente, no ligás y los cuatro goles que recibís fueron cuatro errores…que te pasen cuatro en tres partidos, es caro“, completó”.

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