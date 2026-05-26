El entrenador cumplirá sus compromisos en el Mundial 2026 para luego tomar las riendas del combinado colombiano que este martes se juega un objetivo crucial.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, esta semana se define la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aunque algunos equipos ya aseguraron la clasificación a los octavos de final, Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata jugarán este martes por ese premio.

En la previa del duelo clave en el Estadio UNO, el combinado colombiano oficializó una noticia importante que impactará en el equipo de cara al segundo semestre. Luis Amaranto Perea se convertirá en el entrenador luego de la cita mundialista.

El exdefensor es parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, que está ante una enorme chance de tener una participación histórica. Los cafeteros llegarán a la cita en gran forma y Perea intentará que su aporte se convierta en buenos resultados.

El de Antioquia, de 47 años, arrancó su carrera como futbolista precisamente en DIM antes de pasar a Boca y dar el salto a Atlético de Madrid, retirándose luego en Cruz Azul. En el Xeneize, bajo el mando de Carlos Bianchi, conquistó el Apertura y la Intercontinental 2003 en aquel breve pasaje.

Luis Amaranto Perea, nuevo DT de DIM. (Foto: DIM)

Como entrenador, tuvo un primer ciclo en las inferiores de Atlético de Madrid antes de tomar las riendas de Itagüí Leones y, posteriormente, de Junior de Barranquilla. Desde 2022 acompaña a Lorenzo, con quien consiguió el subcampeonato en la Copa América 2024.

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El comunicado completo de Independiente Medellín

Hablar de Luis Amaranto Perea es hablar de un hombre nacido futbolísticamente en nuestra institución. Un antioqueño que defendió este escudo con carácter, liderazgo y amor profundo por nuestros colores. Un jugador formado en el DIM, protagonista y figura del equipo campeón de 2002 que rompió una espera de 45 años y devolvió la gloria al pueblo poderoso.

Por eso, El Equipo del Pueblo S.A. se permite anunciar a Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín. Amaranto firmará su vínculo con nuestra institución por los próximos dos años, tras cumplir y honrar sus compromisos con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo.

Su camino lo llevó a consolidarse como referente internacional, integrante histórico de la Selección Colombia y símbolo del fútbol mundial tras su brillante paso por el Atlético de Madrid, donde construyó una carrera ejemplar dentro y fuera de la cancha.

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Luis Amaranto Perea como DT de Junior. (Foto: Getty)

Hoy, toda esa experiencia vuelve al lugar donde comenzó su historia.

Luis Amaranto regresa al Medellín con una visión moderna del fútbol, un profundo conocimiento del jugador colombiano y un amplio reconocimiento nacional e internacional por su labor como entrenador y miembro del cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores. Su capacidad, liderazgo y preparación han sido altamente valorados por la Federación Colombiana de Fútbol, entidad a la que el club expresa su especial agradecimiento por su disposición y apertura ante el llamado del club, lo que hizo posible su vinculación, entendiendo este paso como un merecido avance en su carrera profesional.

Con el objetivo de avanzar en la planeación de la conformación de la plantilla y el fortalecimiento de los procesos deportivos del club, Luis Amaranto ha designado un cuerpo técnico competente y con experiencia en el fútbol profesional colombiano, que iniciará labores tras el regreso del plantel a la ciudad luego de su participación en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. El equipo estará conformado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, y por Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez como preparadores físicos.

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La llegada de Luis Amaranto representa identidad, pertenencia y convicción. Porque vuelve uno de los nuestros. Vuelve un hombre que conoce la grandeza de esta camiseta, que la defendió con orgullo y que entiende lo que significa representar al pueblo poderoso.

Bienvenido nuevamente a casa, Lucho.

Estudiantes y DIM se juegan la clasificación

En un Grupo A en el que Flamengo ya se aseguró la clasificación en el primer puesto, el Pincha recibirá este martes al elenco colombiano desde las 21.30. Para avanzar, al club argentino solo le sirve una victoria, ya que una derrota o empate depositarán a DIM en la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Datos clave

Luis Amaranto Perea firmó por dos años como DT de Independiente Medellín.

firmó por dos años como DT de Independiente Medellín. Mundial 2026: asumirá su cargo tras finalizar compromisos con la Selección Colombia.

asumirá su cargo tras finalizar compromisos con la Selección Colombia. Copa Libertadores: DIM y Estudiantes definen este martes el pase a octavos.