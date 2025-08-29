Boca hoy: el 11 de Russo, guiño de Deyverson, le robaron a Chicho Serna y más

Después de la práctica de fútbol en La Bombonera, Boca encara su viernes en Ezeiza pensando en ultimar detalles para la visita a Aldosivi. Miguel Ángel Russo tiene una formación en la cabeza y la jornada de hoy será clave para conocer si habrá variantes, más allá de la obligada de Ayrton Costa por el lesionado Marco Pellegrino.

El inesperado guiño de Deyverson, el robo que sufrió Chicho Serna y el revés que recibió Lucas Blondel son solo algunas de las novedades que presenta el equipo de la Ribera en este viernes 29 de agosto de 2025.

El equipo que piensa Russo

Russo tuvo que hacer dos cambios obligados respecto al equipo que venció 2 a 0 a Banfield, debido a que no pudo contar con Marco Pellegrino, lesionado y baja para viajar a Mar del Plata, ni con Rodrigo Battaglia, quien sufrió una sobrecarga muscular y su presencia el domingo está en duda.

En lugar del lesionado Pellegrino ingresó Ayrton Costa, quien no sumó minutos en lo que va del Torneo Clausura, ya que semanas atrás se recuperó de un desgarro que sufrió en la derrota 2 a 1 frente al Bayern Múnich por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes. El equipo que paró el DT.

Chicho Serna sufrió un robo en Villa La Angostura

Días después de haberse despedido de Boca Juniors debido a la disolución del Consejo de Fútbol, Mauricio Serna sufrió un robo. El colombiano estaba cenando en un restaurante de Villa La Angostura, cuando un ladrón le rompió el vidrio de su auto para llevarse sus pertenencias. Al cabo de unas horas, Chicho pudo recuperar todo gracias con ayuda de la policía.

El hecho sucedió el miércoles por la noche y fue reportado por LM Neuquén. Al ex futbolista le habían avisado que su coche estaba estacionado en contramano y, cuando se acercó para correrlo, se dio cuenta de lo sucedido. La situación fue advertida en primera instancia por un vecino, que informó rápidamente a la policía.

Publicidad

Publicidad

El inesperado guiño de Deyverson a Boca tras ser borrado de Fortaleza

El futuro deportivo de Deyverson está repleto de incertidumbre. El delantero brasileño fue señalado en Fortaleza por la eliminación en la Copa Libertadores y Renato Paiva decidió dejar de contar con él. A pocos días de haber sido apartado del plantel, el jugador sorprendió apareciendo con ropa de Boca Juniors.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista con pasado en Atlético Mineiro y Palmeiras compartió dos fotos posando con una musculosa del Xeneize. Unas imágenes que no tardaron en viralizarse en las redes sociales, incluso con algunos hinchas pidiendo que llegue como refuerzo.

El durísimo revés que recibió Lucas Blondel

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo a Boca, Lucas Blondel perdió terreno en la consideración, ya que pasó de ser una variante tanto en el lateral derecho como en la mitad de la cancha a quedar relegado y ni siquiera ser convocado en los últimos partidos de su equipo.

Publicidad

Publicidad

En medio de este mal momento, el futbolista de 28 años sufrió un duro revés: no forma parte de la lista de convocados de la Selección de Suiza de cara a la doble fecha FIFA de septiembre, en la que se enfrentará a Kosovo y Eslovenia por las Eliminatorias de la UEFA.