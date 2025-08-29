Es tendencia:
El inesperado guiño de Deyverson a Boca tras ser borrado de Fortaleza

El delantero, apartado en el equipo brasileño, posó con la ropa del Xeneize a la espera de una resolución de su futuro. Su último partido fue contra Vélez en la Copa Libertadores.

Por Joaquín Alis

El futuro deportivo de Deyverson está repleto de incertidumbre. El delantero brasileño fue señalado en Fortaleza por la eliminación en la Copa Libertadores y Renato Paiva decidió dejar de contar con él. A pocos días de haber sido apartado del plantel, el jugador sorprendió apareciendo con ropa de Boca Juniors.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista con pasado en Atlético Mineiro y Palmeiras compartió dos fotos posando con una musculosa del Xeneize. Unas imágenes que no tardaron en viralizarse en las redes sociales, incluso con algunos hinchas pidiendo que llegue como refuerzo.

Deyverson supo ganarse el apoyo de los hinchas de Boca luego de su consagratoria actuación en las semifinales de la Libertadores 2024, en donde eliminó a River Plate. En esa llave, el atacante fue protagonista, anotando uno de los tres goles que llevaron a su equipo a la gran final.

Actualmente, el delanero fue cortado por Renato Paiva, junto con Zé Welison, Emmanuel Martínez, Rodrigo Santos, Ryan Guilherme y Magrão. Su contrato termina el 31 de diciembre de 2026 y su futuro es completamente incierto.

Deyverson ya exteriorizó su cariño hacia Boca

En 2024, antes de jugar la final de la Copa Libertadores en Buenos Aires, el delantero confesó: “Desde niño siempre veía los partidos de Boca. También jugué en La Bombonera. Tiene su afición, el estadio, que es histórico. Todo eso me enamoró de Boca Juniors. Por todo lo que ha hecho en el mundo del fútbol a lo largo de la historia”.

“Estas son las cosas que hacen que a los brasileños les guste Boca, por la forma en que canta la afición, no paran (de cantar), pierden, cantan. Eso hizo que a mí me gustara Boca”, agregó.

Los números de Deyverson en Fortaleza

Desde su arribo en marzo de 2025, Deyverson disputó 27 partidos con la camiseta de Fortaleza. Su saldo es de 5 goles y 1 asistencia, con 3 amarillas recibidas y ninguna expulsión. Tras la eliminación de la Libertadores ante Vélez, el delantero no volvió a ser convocado.

joaquín alis
Joaquín Alis

