Tiene 22 años, lo apodan “Maradona” y será convocado a la Selección de Inglaterra: “Me siento lleno de confianza”

Cada vez falta menos para el inicio de una nueva fecha FIFA, en donde los combinados europeos continuarán disputando las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Una de las selecciones que más expectativas genera es la de Inglaterra, que podría incluir a varios de los jóvenes que acaban de coronarse en la Euro Sub 21. Entre ellos, un chico apodado “Maradona“.

Varios medios británicos hablan del interés de Thomas Tuchel en citar a Elliot Anderson, un mediocampista de 22 años que viene de tener un gran año en Nottingham Forest. “Me siento lleno de confianza tras la recta final de la Eurocopa y quiero seguir así. Mi objetivo allí era simplemente rendir y ponerme en la mejor posición posible para la selección absoluta“, declaró en diálogo con The Telegraph.

El volante fue uno de los grandes responsables de la enorme temporada de su equipo, que terminó 7° en la última Premier League, siendo una de las revelaciones. Como si fuera poco, aportó un gol y una asistencia en la Eurocopa Sub 21, en donde fue titular en 5 de los 6 partidos de los británicos.

“Mi mayor objetivo esta temporada es sumar algunos números a mis actuaciones, eso probablemente me llevará al siguiente nivel“, expresó Anderson, que tiene casi 100 partidos en Primera División sumando los 55 que disputó con la camiseta de Newcastle, club donde se formó.

Por qué lo apodaron “Maradona”

A Anderson también se lo conoce como “Geordie Maradona“, un apodo que se le adjudicó en la temporada 2021/22, cuando fue cedido por media temporada al Bristol Rovers, equipo de la cuarta categoría del fútbol de Inglaterra. Allí consiguió el ascenso a la League One, siendo la gran figura del equipo.

Joey Barton, entrenador del Rovers, comparó el estilo de juego del mediocampista con el del legendario astro argentino. Al ser “Geordie” el gentilicio de Newcastle, los hinchas tomaron la decisión de bautizarlo “Geordie Maradona” con un cántico que los hinchas del Nottingham Forest replican en la actualidad.

Publicidad

Publicidad

Anderson valora mucho su paso por Bristol y se lo recomienda a muchos jóvenes que están dando sus primeros pasos. “Definitivamente es algo que deberían intenta. Fue un gran salto para mí como jugador que intentaba consolidarme. Era la primera vez que formaba parte de un equipo y lo disfruté mucho”, explicó.

Los próximos partidos de la Selección de Inglaterra

La Selección de Inglaterra deberá disputar dos partidos correspondientes a las Eliminatorias de la Copa del Mundo 2026. El primero será el sábado 6 de septiembre en el Villa Park, donde recibirá a Andorra. Tres días más tarde visitará a Serbia por la jornada 6.

ver también Llevó a la Selección de Inglaterra a dos finales, hace un año que no tiene trabajo y revelan que “cambió de profesión”