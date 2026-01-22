En las últimas horas, Carlos Zambrano, reconocido ex defensor de Boca Juniors, actualmente en Alianza Lima, fue denunciado gravemente por abuso sexual por una joven argentina de 22 años de edad. La denuncia en cuestión también incluyó a otros dos futbolistas del propio combinado peruano como Miguel Trauco y Sergio Peña.

La acusación se presentó en Buenos Aires, aunque los hechos habrían transcurrido en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo, Uruguay, durante la estadía de Alianza Lima en el mencionado país sudamericano. La causa, revelada inicialmente por el noticiero “Otra Mañana”, de la señal A24, ya se encuentra en el Juzgado Criminal y Correcional Argentino, a cargo del juez Rabione.

En medio de ese panorama, la denunciante exteriorizó que conocía previamente a Zambrano, experimentado defensor de 36 años de edad y 76 veces internacional con el seleccionado peruano, que también supo defender las camisetas de Schalke 04, St. Pauli, Eintracht Frankfurt, Rubin Kazán, Dinamo Kiev, PAOK Salónica y Basilea a lo largo de su carrera.

La joven, cuyo nombre propio no fue revelado, indicó que fue invitada al mencionado hotel después de una cena y acudió acompañada de una amiga. Luego habrían intervenido los otros dos futbolistas en un episodio de abuso sexual con acceso carnal. Más tarde añadió que la conmoción le impidió denunciar lo sucedido de inmediato y en Uruguay.

Ya en el territorio argentino, la víctima recibió la asistencia médica correspondiente en un hospital de San Isidro y más tarde en el Hospital Muñiz. En ambos establecimientos médicos se activaron los protocolos preestablecidos y se llevaron a cabo los primeros exámenes médicos para constatar el estado de la misma.

Bajo esa órbita, como parte de la evidencia, la denunciante presentó ante la Justicia la vestimenta que usó durante la noche del presunto abuso sexual. Dichas prendas estarán a disposición para ser sometidas a pericias de ADN con la misión de intentar encontrar pruebas biológicas que respalden la propia declaración frente a las autoridades.

El comunicado de Alianza Lima

Este mismo jueves, por intermedio de sus redes sociales oficiales, Alianza Lima emitió un comunicado oficial sobre lo acontecido. Allí indicó que separó del plantel, de manera indefinida, a los tres implicados en este hecho. A su vez, aseguró que se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo al reglamento interno.

Paralelamente, Alianza Lima manifestó su absoluta disposición para colaborar con las autoridades, al mismo tiempo que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. En tanto, también exteriorizó su compromiso integral con los valores que sostienen al club. Los mismos fueron detallados como respeto, disciplina e integridad.

El comunicado oficial. (Foto: Alianza Lima)

